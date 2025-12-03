名音樂人雷光夏睽違6年開唱 揭特別舞台竟「懸吊1艘船」

【緯來新聞網】知名音樂人雷光夏（Summer Lei）將於本月舉辦睽違六年的演唱會「雷光夏《時空的縫隙》親密音樂會」，今（3日）官方驚喜透露台北場將打造一座往下延伸的特別舞台，現場更會懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙，令人期待不已。巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的一份手稿，內容竟然也寫到了「小船」，讓她深受感動，彷彿這次回到舞台的起心動念，其實早早被母親以另一種方式守護著。

雷光夏將舉辦睽違六年的演唱會「雷光夏《時空的縫隙》親密音樂會」。（圖／聲音紡織提供）

雷光夏談到母親的手稿時，提及近年多花時間照顧父母，也感傷送別雙親。沒想到在整理資料準備演唱會的過程中，她意外看到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著：「⋯⋯綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？⋯⋯也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」她透露，當看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」彷彿母親早已預示、甚至陪她走向這場演出的核心意象。她抬頭望向天空，心裡湧起熟悉的溫暖，也將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」



此外，前天剛落幕的金馬講座上，雷光夏為了讓台下專業人士真正受惠，特別提前準備十個深度問題，作為與戴斯培討論的主軸。她分享：「既然是面向業界，就希望大家真的能帶著東西回去。」果然，大師當日以極高專業度回應每一題，從創作思維、配樂邏輯到電影語言，鉅細靡遺、深入淺出，讓全場電影從業者都直呼受益匪淺。講座結束後，她便立刻投入年底專場的籌備，全新階段的雷光夏正式啟動。



雷光夏期待在年末與觀眾相見：「這次真的一期一會，希望大家再一起進入這道時空的縫隙，留下永存的一天。」《時空的縫隙》台北場將於 2025年12月12日在 Legacy Taipei 舉行、台中場於12月19日 在 Legacy Taichung 舉辦。

