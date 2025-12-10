名額共40位！家庭專科護理師 碩士公費招生12/30開跑





【NOW健康 吳思奕／台北報導】因應原鄉、離島及偏鄉醫療照護需求，提升在地醫療照護服務品質，衛生福利部（以下稱衛福部）官網及承辦單位高雄醫學大學招生入學資訊網於今（10）日同步公告「115學年度專科護理師碩士公費生甄試入學招生簡章」，報名期間114年12月30日（二）上午9點起～115年1月26日（一）下午5點止（網路報名系統24小時開放）。



招生40名！ 具護理學士、護理師證書與2年資歷者可申請



衛福部自110年起推動家庭專科護理師碩士公費生培育計畫至今已邁入第5年，共計培育141名公費生。明（115）年度將繼續公費培育計畫，預計招生40名，並由6家學校協助培育任務（慈濟大學、國立臺灣大學、國立陽明交通大學、弘光科技大學、國立臺中科技大學、國立中興大學） 。公費生報考資格須同時具備以下3項條件：

1.護理學士學位或同等學力。

2.護理師證書。

3.護理師執業年資至少2年。



培育課程設計主要著重在強化臨床照護推理邏輯，以及以家庭護理為單位的社區照護，並符合原鄉、離島及偏鄉等全人進階護理執業能力。錄取者之學雜費由衛生福利部全額補助。



全程採網路報名 明年2/25公告符合面試資格之名單



本次招生採網路報名制，報考者需依簡章規定，確實檢視報考資格，並依網頁指示登錄及上傳審查資料。承辦單位高雄醫學大學將於115年2月25日（三）於網路公告符合面試資格的名單，並於3月21日（六）舉行面試。有關招生重要資訊，含試務日期、計畫說明、報名資格、錄取原則及相關權利義務，請參考招生簡章。



# 首圖來源／Freepik



