名額有限！桃園草莓食農聖誕市集「甜點手作體驗」今中午開放報名
桃園市政府力推食農教育，同時促進桃園市草苺產業發展，今年首創「桃園草莓食農聖誕市集」，12月25日至28日將於中壢銀河廣場登場；活動將以「桃園市食農成果展」為核心，加入冬季限定的草莓主題，規劃15場次食農體驗及1場次創意便當大賽，總計470個名額全數免費，今（19）日中午12點起開放食農體驗、創意便當大賽網路報名，為活動提前暖身。
農業局長陳冠義表示，桃園市正積極發展草莓產業，市府與中華民國農會中壢辦事處、桃園市草莓推廣協會合作，透過舉辦栽培技術講習、產業觀摩研習，協助農民擴大生產面積，今年度總生產株數已達33.88萬株。市府也首創「桃園草莓食農聖誕市集」，藉由活動讓民眾透過輕鬆體驗，認識桃園農業。
陳冠義說明，食農體驗系列活動結合草莓甜點、植栽與香草等主題，並邀請桃園在地農友與品牌，帶民眾認識食材背後的故事；手作體驗項目包括草莓大福、草莓蛋塔、草莓盆栽、草莓潛艇堡、草莓雪人蛋糕、草莓銅鑼燒，以及聖誕花圈、香草調味、蜂蠟布手作等15場次，每場次限量30名，28日活動最後一天更加碼舉辦創意便當大賽，限20組親子報名，額滿為止，邀請大家用雙手感受桃園土地的用心與溫度。
