名額1100隊 新北〈追火車〉鐵道馬拉松報名啟動

《圖說》第11屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽，今天上午11點起報名。〈記者葉柏成攝〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】路跑界極負盛名的「新北市鐵道馬拉松接力賽」〈「追火車」〉迎來第11屆的里程碑，不僅象徵全新啟程，也將陪伴追友們邁向下一個十年。第11屆賽事將於2026年4月19日開跑，延續歷年的「競賽組」、最經典的「變裝組」以及「企業團體競賽組」，總計開放1，100隊名額；今〈11〉日上午11點啟動報名，詳情可參閱「Running Holidays-2026新北市鐵道馬拉松接力賽」伊貝特報名網。

新北市副市長陳純敬今日於活動記者會表示，新北市鐵道馬拉松接力賽已成為新北市年度代表盛事之一，去年1100隊名額開報不到半個月即秒殺，賽事不僅象徵團隊合作與榮耀精神，也成功帶動雙溪、貢寮等地方觀光發展，成為獨一無二的運動觀光品牌。

《圖說》新北市副市長陳純敬〈左〉、觀旅局長楊宗珉〈右〉啟動第11屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽。〈記者葉柏成攝〉

他說，除了鐵道接力外，新北市已連兩屆舉辦的耶誕馬拉松接力賽同樣深受跑友喜愛，接力賽事已成為跑者心中對新北的共同印象。因此，今年特別推出全新「追系列」接力賽品牌，宣示新北將以接力賽事作為旅跑城市的代表符號與精神。

《圖說》第11屆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽啟動合影，左一板橋區公所副區長陳必信。〈記者葉柏成攝〉

觀旅局長楊宗珉表示，追火車的經典魅力就在於沿鐵道所設計的接力路線，為了讓追友來到雙溪、貢寮能夠有更深度的鐵道體驗，同時欣賞當地山海風光奥人文魅力，今年特別臺鐵公司合作推出「鐵道馬拉松週遊紀念券」，讓追友們在接力之火車暢遊雙溪、貢寮，體驗最具在地風情的鐵道旅跑之旅。

他指出，為忠誠追友推出驚喜忠誠感謝禮，也為首度上車的新生追友准備新生歡迎禮，呼應第11屆，更加碼前111隊完成報名繳費，即可獲得專屬客製化隊名跑衣的早鳥禮遇，新生舊生都照顧到了。