名餐廳「海派私房菜」暗夜遭大批惡煞砸店潑紅漆

北市大安區知名餐廳「海派私房菜」，今（10）天凌晨三點多被惡煞持球棒狠砸還潑漆。（圖／東森新聞）





北市大安區知名餐廳「海派私房菜」，今（10）天凌晨三點多被惡煞持球棒狠砸還潑漆，警方獲報後，循線展開追查。下午一點多在新北市泰山一間汽車旅館逮捕黃姓主嫌和他的女友，其餘5名共犯則開車往南部逃逸。餐廳透過委任律師發聲明強調，沒有跟任何人有糾紛，為何被砸店，等警方釐清。

凌晨三點多，一群惡煞衝下車，人手一支球棒，就朝店家狂砸，左邊砸完換右邊，還有人趁機潑灑紅漆，臨走前，還把目標對準監視器，鏡頭一陣晃動，只拍到整片碎裂玻璃。

事發地點在台北市大安區知名的餐廳海派私房菜，重回現場可以看到，店家先把破掉的大門，還有落地窗先行拆除，員工則在裡頭忙著善後。

事發在10號凌晨三點多，將近四點，民眾打110報案，指稱有人妨害安寧，警方火速趕抵現場，這才發現事情大條了。

附近民眾：「有人說玻璃上有彈孔，也有被人家潑漆，是有點嚇到，平常這裡都很安靜，沒什麼事情。」

海派私房菜，主打江浙上海菜以及粵菜，每桌2萬5低消，就能享用11道料理，桂花炒魚翅，避風塘白鯧，以及香濃砂鍋雞湯，全都是店家招牌。

海派私房菜余姓主廚（01／29）：「雞湯啊我們裡面有放金華火腿。」

開門做生意，怎麼會被尋仇，警方調查，黃姓男子涉嫌在背後指使，犯案當天跟女友先開車到現場，之後5名共犯，開一部車來這裡亂棒狠砸，結束主嫌情侶檔逃到新北泰山，躲藏在汽車旅館內，10號下午1點多就被逮捕，其餘5人則一路開車往南部逃逸，整起案件被懷疑，跟股東在外和友人的糾紛有關係

海派私房菜委任律師黃柏榮：「沒有跟任何消費者有糾紛，沒有認為有這個（股東在外糾紛），今（10）天已經很快的，修復這個現場整理完，然後今（10）天晚上就能開始營業。」

落網後否認犯案，還說跟店家不認識，到底有什麼深仇大恨，撂人砸店，就等檢警查明白。

