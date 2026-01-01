名麻油雞店遭惡搞 鍋內被倒砂糖、芥末...10分店受害

雙北地區知名的麻油雞連鎖店驚傳遭人惡意破壞。（圖／東森新聞）





雙北地區知名的麻油雞連鎖店驚傳遭人惡意破壞。監視器畫面顯示，正當爐台上的麻油雞滾沸之際，一名頭戴安全帽的男子突然快步衝向餐車，朝鍋內狂倒不明異物。店家目睹此景當場錯愕不已，隨即報警處理，未料這竟非單一偶發事件。



根據調查，自31日下午3點多起，該連鎖品牌位於雙北共10家分店接連受害，均遭人惡意朝鍋內倒入大量砂糖與芥末。受影響的店家範圍甚廣，遍及蘆洲、中和、淡水、文山、北投及士林等地，犯案手法如出一轍。

廣告 廣告

警方獲報後迅速展開追查，目前已逮捕部分涉案人士。其中一名謝姓嫌犯向警方供稱，是因為「心情不好」才會犯案；全案後續將朝毀損及恐嚇罪嫌方向偵辦。



然而，嫌犯僅因心情不佳便跨區連續犯案的說法啟人疑竇。目前全案由新北市刑大報請檢察官指揮偵辦，並已聯繫店家負責人製作筆錄，將深入釐清業者近期是否與人發生糾紛或結怨，以查明確切的犯案動機。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

天冷注意心肌梗塞！多人送ICU 發病前都吃「這料理」

暖胃「進補系」超夯！麻油雞、當歸鴨湯業績增2－3成

獨家／超商「麻油雞飯糰」出新品 民眾質疑：多「雙菇」漲10元

