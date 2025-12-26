后豐大橋女師墜橋案「纏訟23年」終判無罪 2人冤獄8年補償獲賠2850萬

記者潘靚緯／台中報導

台中安親班女教師女教師陳琪瑄，2002年墜落后豐大橋身亡，其男友王淇政、友人洪世緯被控殺人罪，分別判處15年、12年徒刑定讞入獄。2人入獄後堅稱無罪，最高法院2018年裁定再審，最後逆轉改判2人無罪定讞，23年來，兩人無端背負殺人罪名，歷經與家人分離的痛苦。台中高分院判處刑事補償2人一共2850萬5000元，可覆審。

王淇政被控於2002年12月7日凌晨1時許，在洪世緯陪同下，到后豐大橋南下車道旁護欄，與女友陳琪瑄見面談判分手，檢方指控王、洪合力將陳女抬到護欄外丟下橋致死，王淇政被依殺人罪判處有期徒刑15年、洪世緯12年6月徒刑定讞，2人入監服刑。

王淇政（拿花者左）與友人洪世緯（拿花者右），無辜坐8年冤獄，最終獲判無罪。（圖／資料照）

檢察總長曾為王淇政提起2次非常上訴遭駁回，檢察官為王男聲請也遭駁回。王淇政2013年起自行聲請再審，5度遭台中高分院駁回。案經王淇政抗告，最高法院直接撤銷台中高分院的駁回裁定，自為裁定開始再審，並宣告停止刑罰。

2018年台中高分院再審、再更一審、再更二審，因法醫在被害人指甲找不到兩人生物跡證，沒有遭拉抬掙扎反抗的證據，唯一佐證殺人的證據僅是500公尺外正在釣蝦的王姓男子供詞，前後9次筆錄，王男卻直到案發2年後才翻供，改稱是聽到和看到王、洪兩人犯案，案件證據力和公信力相當草率，最終判決2人無罪，最高法院今年5月駁回檢方上訴，王、洪無罪確定，自2002年案發起，纏訟23年才獲得清白。

王淇政與友人洪世緯，無辜背負殺人罪23年，台中高分院判賠冤獄補償2人共2850萬5000元。(圖／資料照)

王、洪聲請刑事補償，主張警方當年未能即時調出監視器，草率繪製現場圖、檢察官未能夜間履勘，法院二審沒有為證據調查，僅援引第一審判決，程序空洞，加上法醫提出「死者不想死」的個人推測意見，逾越法醫專業有違鑑定人公正，以上均有公務員行為不當之處。

洪男表示，2009年8月6日入監後，直到2018年2月1日假釋出監，失去自由超過8年，失去與妻子相處的時光，也不能照顧白血病的孩子，母親等不到他無罪確定就離世，無端背負殺人罪汙名，讓他名譽受損，入獄罹病。雖相隔23年後，法院才還他清白，但他須背負異樣眼光議論一輩子，母親生病時也沒能在身邊，只能上手銬、腳鐐到病榻前，直言「回想起來是一輩子的痛苦。」。

王男表示，案發時他23歲，對於女友在眼前不幸逝世的一幕深受打擊，卻面臨殺人指控，人生精華時期失去自由近8年，等到無罪確定時已經46歲，纏訟過程身心煎熬，坦言「家人的辛苦，比自己受的苦還多。」。

兩位辯護人主張，司法23年訴訟與檢察系統立場反覆，雖終獲無罪確定，但對兩人產生巨大折磨，2人申請假釋時又面臨「要認罪換取自由，還是要堅持清白但持續遭監禁？」的掙扎，主張損害以5000元折算1日，應補償1551萬、1299萬5000元。

台中高分院調查，本案承辦公務員難所謂無不當之處，洪男入獄時31歲，次子出生剛滿月，等到獲釋時已40歲，王男入獄時30歲，母親和手足多年頻繁接見，影響家庭生活，認定每四日補償5000元適當，判准予刑事補償洪世緯1551萬元、王淇政1299萬5000元。

