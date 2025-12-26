后豐大橋案無罪確定 兩人獲刑事補償2850萬元

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中后豐大橋墜橋命案，王淇政與洪世緯被判殺人定讞，但獲再審機會後改判無罪確定。經2人聲請刑事補償，台中高分院審理後，日前判補償共新台幣2850萬5000元，可覆審尚未確定。

王淇政被控於民國91年12月7日凌晨1時許在台中縣后里鄉（已改制為台中市后里區）后豐大橋南下車道旁護欄，因不滿女友陳琪瑄提分手，他與友人洪世緯共同抱住陳女合力抬至大橋護欄外，鬆手導致陳女墜橋死亡。

王淇政被依殺人罪判處有期徒刑15年、洪世緯12年6月徒刑定讞，2人入監服刑。

檢察總長曾為王淇政提起2次非常上訴遭駁回，檢察官為王男聲請也遭駁回。王淇政102年起自行聲請再審，5度遭台中高分院駁回。案經王淇政抗告，最高法院直接撤銷台中高分院的駁回裁定，自為裁定開始再審，並宣告停止刑罰。

全案歷經多次審理後，台中高分院再更二審去年10月底判決，認定依據鑑定陳琪瑄墜橋位置，結果顯示若死者是遭王淇政等2人合力將陳女抬擲墜橋，因墜落初始擺盪慣性，無法墜落於陳屍位置，且陳女若遭抬擲丟下橋，勢必激烈掙扎、抵抗，但經鑑定未發現陳女身上有何遭人指壓、手抓痕跡，研判無人拉扯造成傷害。

再更二審合議庭審酌，基於「無罪推定」、「罪證有疑，利歸被告」原則，認為對王淇政2人論罪科刑，尚有未合，判決無罪。

案經檢察官提起上訴，案件由最高法院審理，今年5月駁回上訴，全案確定。

經王淇政與洪世緯聲請冤獄補償，台中高分院審理後，合議庭認為，審酌請求人訴訟過程情節，以及承辦公務員難謂無不當之處，拘禁於監獄、長期拘束行動，對心理、名譽、信用等人格權上，造成嚴重打擊。

台中高分院16日宣判，准予補償洪世緯1551萬元、王淇政1299萬5千元，仍可提出聲請覆審，全案尚未確定。（編輯：龍柏安）1141226