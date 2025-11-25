后豐鐵馬道救援動線檢討 市府研擬改善措施提升騎乘安全

后豐鐵馬道9號隧道周邊近期發生自行車事故，由於隧道地形及進出動線受限，增加救援後送的困難，台中市政府觀光旅遊局今(25)日與警察局、消防局等單位前往現場勘查，盤點救護可及性並研議改善方式，希望縮短救援時間，進一步提升騎乘環境安全。

觀旅局表示，東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道是全國知名的休閒路線，市府近年全面禁止汽車、機車及微型電動二輪車進入，並與警察局持續加強稽查與宣導，使道路安全維持在全台自行車道的前段水準，然而9號隧道因地形限制，確實存在救援不易的問題，因此必須跨局處合作提出更有效的解方。

今日現勘主要針對道路配置與救援動線重新檢視，協助消防單位找出救護車能最快抵達的位置，以減少救護人員徒步進入隧道的距離，同時，市府也希望透過與沿線租車業者合作，推廣遊客下載「消防防災e點通」App，使報案者能即時傳送 GPS 座標，避免因定位不清造成救援延誤。

除救援流程外，市府也研擬在人潮較多的路段增派假日駐點人員，協助提醒減速並在發生事故時及時通報，另一方面，全線標示巡查工作已同步啟動，針對速限、減速與會車提醒等標示進行檢視並研議增設，同時檢討緊急救護通道的可見度，確保救援空間暢通。

觀旅局指出，此次跨局處現勘將作為未來改善的重要依據，市府將持續從安全管理、救護動線、路線維護等面向提升整體環境品質，並再次呼籲騎士遵守時速25公里的速限、不跨越車道，若遇緊急狀況應立即靠邊禮讓，以維持救援動線。