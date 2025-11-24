后豐鐵馬道男童摔車「耗1小時」才送醫 議員曝管理缺失

台中市議員蔡耀頡、江肇國24日在市議會市政總質質疑后豐鐵馬道管理與救援配套不足。（馮惠宜攝）

台中后豐鐵馬道23日下午發生一起6歲男童摔車受傷事件，但後續救援卻因定位不清、道路狹窄、救護車無法進入等因素延誤近1小時；台中市議員蔡耀頡、江肇國24日在市議會市政總質詢揭露此事，並質疑管理與救援配套不足。市長盧秀燕當場表示，將要求相關單位檢討改善。

蔡耀頡指出，事故發生於1時42分，報案者指稱孩童在隧道附近受傷。后里91救護車於1時 45分出勤，1時57分抵達鐵馬道，但因報案位置不明確，未能找到患者。現場民眾告訴救護人員，受傷孩童應在隧道另一端，勤指中心遂於 1時55分加派石崗91前往支援，並於2時00分抵達正確位置。

廣告 廣告

幸好現場有一名徐姓醫師恰巧在鐵馬道上運動，見狀立即提供初步檢查，並來回奔走協助定位，引導救護人員到達現場。而救護人員抵達後，救護人員發現男童臉部、耳朵流血，不斷喊痛。

蔡耀頡直指，救援最大困難來自道路狹窄，后豐鐵馬道僅供自行車通行，且假日人潮擁擠，導致救護車完全無法駛入，只能停在外側道路。當日更因停放腳踏車與電動車過多，使救護車一度卡在原地，無法前進或迴轉。為避免延誤，警消決定以警用機車載運男童和家長前往救護車位置，再轉送就醫。2時16分救護車成功脫困離開，2時39分將孩子送抵台中榮總。整體救援歷時近60分鐘。

蔡耀頡說指出，此事件凸顯后豐鐵馬道管理缺口，包括缺乏清楚的「K點」或座標標示，讓報案人難以描述位置；其二，車道長期人車混雜、停放凌亂，救護車無法介入；另外，事故現場並未見管理單位人員協助，反而需靠路過醫師引導。

對此，觀光旅遊局局長林美秀回應，鐵馬道隧道與橋梁為百年設施，寬度有限，平時已有行政助理巡查。台中市長盧秀燕表示，將要求相關單位檢討改善，包括研議增設定位標示、檢視救援動線及整體安全配套，以避免類似情況再度發生。

更多中時新聞網報導

炎亞綸迎40歲 拒舌戰不怕受質疑

勞工就業災保 聘雇1人就須保

全球首例人染H5N5亡 衛福部：無人傳人風險