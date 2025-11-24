后豐鐵馬道男童撞傷 救護車進不來警民合作接駁送醫

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中后豐鐵馬道昨天一名6歲男童遭自行車撞倒、頭部受傷，但鐵馬道狹窄，救護車進不來，最後員警騎警用機車載家屬與男童，眾人協助交管下，後送到700公尺外救護車處，輾轉送醫。

豐原區眼科醫師徐浩恩今天告訴媒體，23日下午，他與妻子在9號隧道南側入口，看見有男童疑與自行車擦撞受傷，孩子躺在車道上嚎啕大哭、右耳冒血；徐浩恩現場初步檢傷，發現孩子尿失禁、雙眼不斷往上翻白眼，質疑有顱內出血症狀。

徐浩恩表示，因此不敢貿然移動男童，他與其他路人則擋住前後路過車流與民眾，避免二次車禍，第一時間已叫救護車卻開不進來，最後由警方騎乘警用機車，家屬抱著男童坐後座，將孩子後送到700公尺外的救護車，又因現場自行車、觀光客不斷穿梭，眾人協助交管，讓救護車順利開出鐵馬道。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨市議員蔡耀頡質詢指出，消防局在下午1時42分獲報鐵馬道9號隧道南邊交通事故，15分鐘後到場未發現患者，民眾表示在隧道另一端，消防局派遣另部救護車，下午2時10分接觸到男童，下午2時39分送到醫院。

蔡耀頡表示，現場沒有任何點位標示，事發後救護人員找不到傷者，又因沒人協助交管，救護車一度卡在現場，幸靠熱心民眾才脫困，現場未看到觀旅局巡查人員，質疑市府管理失能；他也要求，市府應加強現場坐標、路線標示。

觀旅局長陳美秀答詢，后豐鐵馬道為舊山線鐵道改建，9號隧道具有百年歷史而花樑鋼橋屬歷史建築，設施寬度約2.5公尺，每天都有行政助理沿線巡查，呼籲民眾遵守速限時速25公里、勿跨越車道等，後續視現況需求增加相關公告。

市長盧秀燕也表示，事後會檢討，除臨時受傷外，有時也會有民眾突發疾病需要搶救，為在第一時間讓傷者獲得即時照顧，後續研擬是否加強路標、路線標示。（編輯：陳仁華）1141124