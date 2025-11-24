中部中心報導

台中知名親子景點，后豐鐵馬道，再傳驚魂意外！一名6歲男童被撞倒地，右耳噴血，甚至間斷翻白眼，情況一度危急。還好一位知名眼科醫師路過，不僅第一時間出手救援，更直擊救護車開不進來、需靠警用機車接駁的"救援亂象"，過程險象環生！





后豐鐵馬道男童遭撞濺血翻白眼 暖醫出手救援

后豐鐵馬道警載男童就醫。(畫面來源:徐恩浩醫師授權提供)

男童躺在地上，痛得不斷哀嚎，淒厲的哭聲，讓人聽了好揪心！知名眼科醫師徐浩恩，正好路過，連忙上前檢傷！小男童右耳噴血，還或許因為相當緊張，頻頻翻白眼！偏偏這時候，救護車因為道路狹窄，所以進不來！員警到場，搶時間，騎著警用機車，載著小男孩，驚險接駁，趕往700公尺外的隧道口，與救護車會合，徐醫師好人做到底，也騎著車趕來，還幫忙指揮交通，讓救護車順利開出去！

廣告 廣告

后豐鐵馬道男童遭撞濺血翻白眼 暖醫出手救援

后豐鐵馬道男童受傷。(畫面來源:徐恩浩醫師授權提供)事發在23號下午，6歲男童，在台中后豐鐵馬道，九號隧道口步行時，遭50歲吳姓男子，騎單車撞上，男童頭部撞擊地面，因此受傷！警方調查，吳姓男子沒有酒駕，疑似速度太快，見到男童時，來不及煞車，幸好有驚無險，男童就醫後，沒有大礙！但也意外點出鐵馬道緊急救援時的困難與問題。





原文出處：后豐鐵馬道男童遭撞濺血翻白眼 暖醫出手救援

更多民視新聞報導

新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」

新店單車撞機車釀2死！34歲男到院意識清醒突「搶救不治」 父親難接受

控"寵物電動車"上路遭罰 投訴民眾反遭"求償3百萬"

