后豐鐵馬道車禍救援困難！ 市府急宣布：安排警消現勘、請租車業者加強通報

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

后豐鐵馬道全長5.8公里，為鐵路舊山線改建而成的專用型自行車道，也是「全國十大經典自行車道」之一，9號隧道及百年花梁鋼橋都是沿途不能錯過的景點；然而極具特色的路廊，卻在車禍發生時成為救援困難的原因。近日就有行人與腳踏車相撞事故，然而車道狹窄救護車無法開進，只能停在約700公尺舊鐵橋另一端車道，警方騎車護送傷者輾轉送醫。

鐵馬道極具特色的路廊，卻在車禍發生時成為救援困難的原因。（圖／台中市觀旅局）

台中市政府觀旅局指出，為維護后豐鐵馬道騎乘自行車的遊客安全，觀旅局將邀集警察及消防單位辦理現地勘查，讓救護車輛能儘量靠近需緊急救護的地點，並將結合沿線租車業者，宣導遊客可下載安裝「消防防災e點通」App，在遇到事故時，可即時報案、提供所在點位GPS座標，以利警消即時救援。

觀旅局也宣布，將於遊客聚集眾多的點位加派假日駐點人力，並全面巡視與加強指標不足處。也呼籲，請民眾遵守速限時速25公里，勿跨越車道，以免發生意外。

若發生緊急狀況，觀旅局提醒，請往兩側停靠，讓出緊急救護通道，以利救援。盼望透過多面向改善措施，提供遊客更優質的休憩設施。

