后豐鐵馬道「夫妻樹」染褐根病 中市決先投藥必要時移除

后豐鐵馬道知名景點「夫妻樹」，因感染褐根病，為避免倒塌，目前已先修剪。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后豐鐵馬道沿途有處知名景點「夫妻樹」，因感染褐根病，台中市觀光旅遊局上個月為避免樹倒先修枝，並公告將移除，引起各界關心，觀旅局昨邀專家及相關單位會勘後決定投藥搶救，若搶救不成再考慮移除。

后豐鐵馬道9號隧道后里端入口處旁的「夫妻樹」，由2棵百年的榕樹與樟樹相交而成，2樹枝幹交錯攀爬宛如夫妻依偎，是后豐鐵馬道知名景點，市府設置夫妻樹廣場，供遊客休憩。

台中市觀旅局公告表示，上月16日經專業老師健檢發現夫妻樹染有褐根病，為避免樹木倒塌，先行辦理修枝作業，後續將辦理樹木移除。消息傳出後引發各界關心。

觀旅局今天表示，昨已邀請專家、民代及護樹團體等會勘，決定先投藥搶救老樹，一個療程約2個月，後續再會勘確認療效與後續如何處理；地方人士表示，夫妻樹因枝葉遭修剪，兩樹不再枝幹交錯，夫妻形狀不復存，很可惜。

