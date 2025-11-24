后豐鐵馬道6歲童挨撞 救護車卡窄道警.醫機智化解

台中市 / 綜合報導

台中知名騎單車景點后豐鐵馬道，23日下午，發生男童被單車撞到受傷意外，男童右耳不斷流血，躺在地上哇哇大哭，眼科醫師徐浩恩經過，趕快幫男童檢查身體和眼睛，擔心男童顱內出血，立刻報警並且叫救護車協助，但因為男童受傷地點在隧道口，要通過一座花樑鋼橋才能到達，鋼橋路窄，救護車開不進來，到場員警當機立斷，用警用機車載男童和男童媽媽，通過鋼橋，這才順利將男童送上救護車送醫。

拿出手機手電筒，熟練檢查男童眼睛，眼科醫師徐浩恩，假日跟家人出遊騎車，遇到車禍意外，眼科醫生徐浩恩說：「他現在在流血，正在流血。」后豐鐵馬道九號隧道口，6歲男童躺在地上哇哇大哭，家人圍在男童身邊，安撫他的情緒，男童還是哭個不停，眼科醫生徐浩恩說：「這樣可以，讓他躺著。」眼科醫生，第一時間幫忙檢查男童眼睛，發現男童右邊耳朵流血，四肢可以活動，沒有抽搐，但雙眼間斷往上翻白眼，擔心顱內出血，趕緊叫救護車，但中間隔著是花樑鋼橋，路太窄救護車開不進去，只能停在相距約700公尺的車道。

眼科醫生徐浩恩VS.救護人員說：「(你要直接倒退還是調頭)，我要調頭(那我幫你把全部車擋起來)。」救護車卡在鋼橋另一頭過不來，員警當機立斷，騎警用機車，載媽媽跟男童過橋，這才順利上救護車送醫。

后里小隊小隊長張文貴說：「男童傷勢嚴重，遂由男童母親抱著受傷男童，由邱員以警用機車將兩人載送至花鋼樑橋南端。」警方表示，這名男童跟家人到隧道附近遊玩，被50歲吳姓男子騎車撞上，男童受傷，還好遇到眼科醫生，及時出手救援。

