后里三月路年久失修影響行車安全 市府動支第二預備金修復改善

台中市府動支第二預備金修復改善后里區三月路路面多處龜裂與破損，區長賴同一會同里長及相關人員會勘，期早日修復平坦、安全的通行道路。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

后里區三月路因年久失修，導致路面多處龜裂與破損，行車顛簸不平順，對用路人安全造成威脅。為改善道路品質、提升交通安全，特別由市府動支 114 年度市長第二預備金辦理道路修復工程，工程總經費為新臺幣71萬元，期盼早日能儘速還給民眾一條平坦、安全的通行道路。

后里區長賴同一表示，三月路為后里區重要通行道路之一，平時車流量大，且附近農耕機具及重型車輛往返頻繁，長期下來造成路基受損，使路面逐漸產生裂縫、凹陷等狀況。地方居民與里長多次反映改善需求，肯定市府與區公所積極回應民意、迅速啟動修復工程的作法。

區公所特別邀請眉山里里長潘錦致及多位里民共同進行會勘，現場說明工程範圍與改善內容，聽取民眾意見後，進一步調整修繕細節。未來工程將以重鋪瀝青、改善排水與提升道路結構耐久性為重點，確保道路品質經得起長期使用。

賴區長進一步表示，市府與區公所持續重視地方建設需求，面對道路老化問題，將逐步規劃改善工程，提供更安全良好的交通環境。此次三月路修復工程的推動，不僅展現市府以行動支持基層建設，也體現以民為本、迅速回應地方需求的施政態度。

賴區長也呼籲，在工程施作期間，可能將採取局部封閉與改道措施，造成民眾短暫不便，敬請見諒與配合。完工後將有效改善路況，提升居民通勤品質，並促進地方發展。未來將持續針對各里道路及公共設施進行勘查與改善，以提供市民更高品質的生活環境，攜手打造安全、宜居的后里。