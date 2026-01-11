后里中社觀光花市鬱金香花季登場 25萬株輪流競艷

（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市后里區中社觀光花市鬱金香花季登場，花季到3月，自荷蘭進口25萬株鬱金香種球，依序在花園中綻放，讓人置身荷蘭花海的歐式風情中，首週9個花色搶先迎賓。

中社觀光花市自荷蘭進口鬱金香花的球莖，利用低溫冷藏技術，讓鬱金香在低海拔也能開花。業者賴啟文今天告訴中央社記者，今年引進25萬株球莖，共有50多種品種的鬱金香，將分批在花田中綻放，與大風車、火炎山相映襯。

賴啟文指出，鬱金香花季首週有9個花色搶先迎賓，紫王子、陽光王子及淺紫色的糖果王子，週週都會有不同花色。黃色、紫色、白色，各色鬱金香花朵隨微風搖擺，搭配花田中擺放的白色鋼琴、歐洲美女雕像、大提琴等，讓人彷彿置身荷蘭花田般，充滿歐式浪漫情調。

歐式花園中還種有百合花、彩色海芋、彩色非洲菊、向日葵花、炮仗花等，在花園裡每個轉身都是美麗風景，吸引許多遊客爭相與花合影。（編輯：陳仁華）1150111