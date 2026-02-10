后里區公所慰勞義警、民防與守望相助隊致贈重要節日安全維護慰問金、禮券

為感謝基層協勤人員長期守護地方治安與公共安全的辛勞付出，后里區公所及各界慰勞義警、民防與守望相助隊致贈慰問金、禮券以示敬意。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

農曆春節將到，后里區公所為感謝基層協勤人員長期守護地方治安與公共安全的辛勞付出，於9日晚間，在大甲警分局后里分駐所辦理「115 年重要節日安全維護慰勞活動」，向投入重要節日安全維護工作的義警、民防及各守望相助隊成員致上誠摯的感謝與慰勞。

后里區長賴同一代表臺中市長盧秀燕及民政局長吳世瑋，親自向長期協助警方維護地方治安、交通秩序及社區安全的義警、民防人員與守望相助隊致贈慰問金、禮券，表達市府與區公所的慰勞與敬意。這次慰問臺中市警察局大甲分局副分局長程國禎、臺中市議員陳本添、邱愛珊、立法委員楊瓊瓔服務處顏主任、立法委員陳清龍服務處李主任、臺中市議員張靜分服務處張執行長等人亦併同感謝大家在重要節日期間犧牲休息時間，堅守崗位、守護鄉親安全，讓市民得以安心過節。

賴區長表示，今年重要節日安全維護工作的執行重點與期程，實施時間即日22時起至2月23日24時止，為期15天，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標。地方治安與公共安全的維持，仰賴警察機關與第一線協勤人員的緊密合作，義警、民防及守望相助隊長年深耕社區，是警方不可或缺的重要夥伴。尤其在春節等重要節日，人車流量大、勤務繁重，感謝大家不畏辛勞、主動投入，展現高度責任感與服務精神，令人敬佩。

賴區長再次感謝大家在重要節日期間無私付出、辛勞守護地方安全，同時也貼心提醒各協勤人員於執行巡守及值勤任務時務必注意自身安全，適時做好保暖措施。期盼大家在守護城市治安的同時，也能平安健康、安心過年，並祝福馬年行大運、萬事如意。