后里區公所攜手在地宮廟宣傳中台灣燈會 姆明一族進駐營造幸福療癒氛圍





后里區公所為行銷「中台灣燈會」並營造歡樂年節氣氛，攜手眉山福安宮及公館慈濟宮等在地宮廟，展開公私合力宣傳行動，於公所前及宮廟周邊設置「姆明一族（The Moomins）」等身立牌，打造「台中全城 MOOMIN ON！」的童話場景，吸引民眾駐足拍照打卡，成功為燈會暖身宣傳。

這次中台灣燈會活動自即日起至三月三日燈會期間，姆明一族將陸續現身臺中各區，陪伴市民度過充滿溫暖與療癒感的燈會時光。后里區特別結合在地信仰中心，讓傳統宮廟文化與國際知名童話角色相互融合，營造老少咸宜、溫馨歡樂的節慶氛圍。

廣告 廣告

區長賴同一表示，感謝眉山福安宮董事長曾義森及公館慈濟宮主委李英輝的支持與配合，讓燈會宣傳能深入社區、貼近民眾生活。透過宮廟設點與人氣角色結合，不僅提升燈會能見度，也讓前來參拜的鄉親能感受到不同以往的年節驚喜。

賴區長也邀請市民朋友在春節期間前往福安宮與慈濟宮參拜祈福，祈求新的一年平安順遂，同時歡迎大家與姆明一族合影留念，提前感受如童話般幸福溫馨的年節氣息。

賴區長強調，中臺灣燈會將於二月十五日(小年夜)在臺中中央公園盛大開幕，並一路點燈至三月三日(元宵節) 。今年特別設計為姆明小提燈，燈會期間每日下午四點開放排隊、四點三十分起限量發送提燈，每人限領 1 盞，數量有限，送完為止。喜歡的朋友記得提早規劃行程，來中央公園賞燈、拍照打卡，把姆明提燈帶回家，感受童話般的燈會氛圍！





更多新聞推薦

● 竹市5000元大紅包來了！ 1/24起開放實體領取