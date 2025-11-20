后里區公所表揚114年度愛鄰守護績優志工及孝行楷模 凝聚在地守護力量





后里區公所19日舉辦114年度「愛鄰守護隊績優志工表揚暨期末檢討會」及「孝行楷模表揚」活動，由區長賴同一代表市長盧秀燕及民政局長吳世瑋向所有愛鄰守護志工致意並表達誠摯感謝。賴區長表示，志工們長年在鄰里內默默付出，是社區安全與社福服務的重要支柱，實踐「鄰近關懷，在地守護」的核心精神。

表揚活動由賴同一區長主持，市議員陳本添、邱愛珊、立法委員楊瓊瓔服務處代表、市議員陳清龍服務處代表、市議員張靜分服務處代表等貴賓均到場致意，見證獲獎人員榮耀時刻。賴區長表示，肯定各里隊在里長的帶領下，持續深耕社區關懷服務，不僅守護獨居與長者安全，也協助弱勢民眾獲得適切資源連結，為營造更安全溫暖的生活環境作出極大貢獻。隨後，賴區長親自頒發獎牌與禮券，表揚本年度表現優異的6隊愛鄰守護績優里隊，依序為第一名眉山里、第二名聯合里、第三名義德里、第四名墩東里、第五名墩北里及第六名月眉里愛鄰志工隊；同時並表揚來自各里的 44 位績優志工，以肯定他們無私、熱誠的奉獻精神，實至名歸。

此外，本次活動亦特別表揚孝行楷模蕭兩全先生。蕭先生年輕時為照顧體弱雙親，將住家改為工廠，在艱辛工作與侍親之間全力兼顧。雖父親英年早逝，但蕭先生與妻子仍持續無微不至照護罹患心律不整的母親，日夜相伴、關懷不輟。如今四代同堂、家庭和睦，展現孝親與家庭倫理最真摯的價值，堪為社會典範。

賴區長強調，愛鄰守護志工及孝行典範皆為社區最堅實的力量，公所將持續提供必要協助，深化社區服務網絡，期盼與志工夥伴共同打造後里成為更溫暖、友善、安全的宜居城市。

會中賴區長向與會志工宣導2025臺中購物節，自10月24日起至12月25日止，活動期間天天抽3,000元、週週抽10萬元、隔週抽百萬汽車、月月抽百萬元，還有外國人專屬抽及壓軸精品好宅大獎，邀請全球民眾一起來臺中消費抽好禮。此外，新社花海暨台中國際花毯節於11月8日至11月30日登場，也誠摯邀請大家把握花季，一同走訪臺中，欣賞繽紛花海之美。



