后里區101位學子獲頒品德獎學金 企業與社區攜手打造最溫暖的典範力量





114學年度后里區品德獎學金頒獎典禮，昨日於后里國中思源樓演講廳隆重舉行，現場賓朋滿座，洋溢溫馨又莊重的氣氛。今年共有來自后里區國小、國中及高中職的101位學生獲獎，這些學子在校園裡以實際行動展現誠信、責任、關懷等優良品格，成為同儕眼中最明亮的榜樣。他們的善行不僅被看見，更因一份充滿關懷與願景的獎學金而被社區共同讚賞。

本獎學金由日寶建設股份有限公司郭國輝董事長慷慨設立，他更親自到場頒發獎狀與獎學金，給予每位受獎學子最真摯的鼓勵。典禮現場貴賓雲集，包括后里區賴同一區長、各級民意代表、臺中市政府教育局蔡亭孟專門委員、藍淑美督學、國際獅子會300C2區易俊霖總監以及區內各校校長等，眾人共同見證這場以「品德」為核心價值的頒獎盛會。

郭國輝董事長在致詞中分享自身求學歷程，提到年少時為了改善家庭經濟狀況而忙於打工，曾一度忽略學業，幸而受到老師耐心勸導，才重新找回人生的方向。他感恩教師的陪伴和鞭策，更深刻體會教育的重要，因此決定成立以「品德」為主軸的獎學金。他表示：「學業成績固然重要，但真正支撐人生的，是面對世界的態度。」他期勉學生在追求知識之餘，也能以「手心向下」的精神回饋社會，將善意延續到更遠的地方。

代表教育局出席的蔡亭孟專門委員亦在致詞中表達肯定，感謝郭董事長長年投入教育公益，以行動展現企業社會責任。他指出，品德獎學金不僅獎勵學生，更支持學校落實「全人教育」的理念，讓孩子在知識、能力與態度間取得更完整的平衡。同時期盼此善舉發揮拋磚引玉的力量，吸引更多社會資源投入教育，為學校打造更加支持性的學習環境。品德教育是形塑孩子生命厚度的重要基石，而今天的頒獎，不僅是肯定學生，更是向社會宣告「好品德值得被看見、也值得被讚賞」。

