后里國小80週年校慶熱鬧登場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市后里區后里國小今（29）日歡慶創校80週年，校園內洋溢熱鬧與祝福氣氛。台中市政府教育局主任秘書陳雅新代表到場祝賀，與全校師生共同唱響生日快樂歌並切下象徵榮耀與傳承的8層大蛋糕。多位傑出校友也返校同慶，場面溫馨熱鬧。

▲頒發優良學生獎學金。

教育局指出后里國小自11月12日起規劃一系列80週年校慶活動、內容豐富多元，包括師生音樂會、星空電影院、老照片特展、師生藝文雙聯展、校友回娘家、傑出校友表揚及今日登場的校慶運動大會等。學校廣邀各界貴賓、歷屆校友、退休師長、家長與志工共同參與，見證學校走過八十年的精彩與成長。

教育局表示，市府持續致力於打造優質學習環境，近三年（112至114年度）已補助后里國小逾1,000萬元經費，包含校舍耐震補強、屋頂防水隔熱工程、PU跑道整建、遊具改善、球場整建、電力改善、冷氣與智慧教室設備等多項工程，全面提升校園安全性與教學品質。未來也將持續投入更多教育資源，讓孩子在更安全、舒適與創新的環境中學習成長。

校長陳錦鎭表示，后里國小自民國34年創校以來，培育無數優秀人才，包括國家顧問、民意代表、企業負責人、學者專家、運動國手與媒體公眾人物等，足見學校扎實的教育成果。他感謝盧市長、教育局、校慶籌備委員會及家長會的全力支持，使80週年系列活動順利圓滿，也讓校慶充滿深刻的意義與感動。