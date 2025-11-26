后里廣益巷復建工程 預計明年3月施工6月底前完工

〔記者歐素美／台中報導〕丹娜絲颱風今年7月帶來連日豪雨，造成台中市后里區內東路廣益巷36號附近路段的上下邊坡擋土牆大面積龜裂、位移，道路龜裂、路基掏空，影響居民通行安全。立委楊瓊瓔服務處今天上午邀集相關單位現勘，宣布交通部公路局已核定災後復建工程特別預算1500萬元，由公路局補助50%，地方負擔50%。市議員陳本添、邱愛珊盼在明年1月底前開工，才能在雨季前完成復建工程。

建設局表示，后里區內東路廣益巷36號附近道路及上下邊坡擋土牆損壞復建工程，將拆除下邊坡舊有擋土牆，重建6公尺高的重力式擋土牆；上邊坡擋土牆也將同步拆除並改善，以全面穩定坡面，預計11月30日上網招標，若順利預計明年3月初進場施工，6月底前完工。

廣益巷36號附近路段狹長，是附近住戶通勤與農作運輸的重要路線，丹娜絲颱風豪雨後，原有擋土牆多處出現裂縫、外凸及底部裸露，現場可見滲水與土壤流失，路面裂縫也向道路中央延伸，居民形容「整條路像被撕開一樣」。

廣福里長郭明洲說，牆面變形愈來愈明顯，尤其夜間騎車宛如行走險坡，「每天都像在冒險」；也有民眾指出，雨季期間泥水沿邊坡湧出，憂心再遇強降雨，整面擋土牆恐崩落。

楊瓊瓔表示，她在丹娜絲颱風災後便催促台中市政府進行災害提報，並爭取公路局納入丹娜絲颱風及豪雨災後復建特別預算，於上個月底核定補助50%，盼能在明年汛期前完成復建工程，早日恢復安全通行的道路。

