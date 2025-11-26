后里廣益巷擋土牆崩危 地方促汛期前修復

▲后里區廣益巷邊坡擋土牆大面積龜裂、位移、道路裂縫與路基掏空，居民通行安全備受威脅。(圖／楊瓊瓔服務處提供2025.11.26)

[NOWnews今日新聞] 今年7月丹娜絲颱風帶來豪雨重創后里區，內東路廣益巷近36號路段上下邊坡擋土牆大面積龜裂、位移，甚至造成道路裂縫與路基掏空，居民通行安全備受威脅。立委楊瓊瓔今（26）日上午邀集相關單位現勘，並宣布交通部公路局已核定1,500萬元災後復建特別預算，由公路局補助50%、地方負擔50%，大幅減輕市府財政壓力。市議員陳本添、邱愛珊均要求工程應於 明年1月底前開工，才能在雨季前完成修復。

廣益巷為狹長道路，是附近居民通勤與農作運輸的重要動線。颱風過後，原有擋土牆出現多處裂縫、外凸與底部裸露情形，現場仍可見滲水與土壤流失；路面裂縫更往道路中央延伸，居民形容「整條路像被撕開」。

今勘查包括市議員陳本添、邱愛珊，以及廣福、義德里長皆到場關心。廣福里長郭明洲表示，擋土牆變形日益嚴重，夜間騎車猶如行走在險坡，「每天都像在冒險」。也有居民指出，雨季時泥水沿邊坡湧出，擔心再遇強降雨恐釀大規模崩落。

台中市建設局說，后里區中41-1線內東路廣益巷道路及擋土邊坡復建工程。內容包括：拆除下邊坡舊擋土牆並重建6公尺高重力式擋土牆，上邊坡擋土牆同步拆除改善，以全面穩定坡面。工程設計監造已於11月24日順利開標；為加速時程，已啟動開口契約程序，目前正進行結簽，預計11月30日上網招標，若順利決標，將於115年3月初開工，並在6月底前完工。

陳本添表示，后里山坡地廣，只要含水量提高，滑動風險便急遽上升，「不能等到坍方才補救」。他感謝楊瓊瓔協助爭取中央補助，使工程得以加速推進。邱愛珊則說，廣益巷是居民重要通道，如今路基掏空已嚴重威脅安全，「中央補助是及時雨，希望能儘快動工」。

楊瓊瓔強調，后里為典型山坡地，一旦地基鬆動，災害會層層放大，因此在颱風災後第一時間便督促市府提報災情，也積極爭取公路局納入災後復建特別預算，最終在上月底核定補助50%。她表示，目標就是加速時程，盼工程能在明年汛期前完工，讓居民早日恢復安全的通行環境。

