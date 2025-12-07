后里打造7米花卉裝置迎聖誕 區公所展現綠能永續
記者陳榮昌／台中報導
經濟部水利署中區水資源分署的支持下，后里區公所於大門口採用環保循環再利用，將報廢的桌椅與后里區豐富的花卉結合，搭起了7公尺高的「綠能誠信」花卉裝置藝術。區長賴同一表示；這次的打造，將熱鬧迎接聖誕節與2026年的到來，亦可顯示后里是幸福宜居城市。
「綠能誠信」花卉裝置藝術於昨日下午下午，在后里區公所大門口舉辦「與水共好 綠水植藝」綠能誠信裝置藝術點燈儀式，由賴區長主持，經濟部水利署中區水資源分署劉松烈副分署長進行水資源永續宣導講授。現場有在地18位里長、社區理事長與綠能誠信課程之大學教授學者專家(中興大學吳振發教授、逢甲大學黃智彥教授、南華大學王昱海教授、及各級市政府長官，立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、市議員陳本添、陳清龍、張靜分、邱愛珊、謝志忠等蒞會場參與。
賴區長同一表示，這是為了落實臺中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居花鄉家園，採行聯合國SDGs目標之淨零減碳，發展環保永續宜居綠色社區，並在本所大門口平臺區及週邊創作設置綠能誠信環保永續等意象之裝置藝術，以宣揚淨零減碳及綠能誠信與本區花卉特色。這是我們的幸福公示，堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能。
活動在后里鎮安宮前廣場，由專業表演藝術家進行大型音樂藝術宣導活動，經中興大學林仁昱教授與山中山音樂工作室杜銘哲老師藝術指導，音樂家小龍女、鄭淑靜、黃鴻文、雷建興、余通義、莊佳宜、林艾艾老師及舞蹈副總監劉于瑄(佳緣舞團)、蝶舞舞團林麗榕、粉墨舞團劉春燕、法界SIMG趙翠香、斐藝舞團蔡翠虹、臺中市嬅欣舞蹈團陳美存老師們，及造型藝術美學黃敏良、芝萱時尚美學坊黃麗霖、爾雅茶堂、台灣攝影學會攝影師劉義安、三原ㄕㄜˋ創意攝影工作室等老師等共同籌劃公益演出，表演內容非常精彩，現場掌聲不斷。
臺中市政府政風處表示，相關環保淨零減碳或綠能法令與企業誠信永續專題等，是目前國家重要的政策，融入聯合國SDGs（Sustainable Development Goals）12、15、16項目標，也是為落實行政院施政方針「推動綠色成長與2050淨零轉型」，健全綠能產業發展低碳環境，針對公務員及綠能業者與綠能設置相關之民眾與當地居民，宣導簡政便民等廉潔理念及倡議「淨零減碳」觀念，提升公眾對綠能產業發展之信心。
