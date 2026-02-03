素食香噴噴臭豆腐的店面就坐落在月眉糖廠冰店的對面，地理位置明顯，容易尋找。店面前方設有一區簡易的用餐區，若遇座位客滿，在店面後方有提供了更充裕的座位空間。

素食香噴噴臭豆腐的菜單只專注於販售三樣核心商品：臭豆腐、麵線糊，以及泡菜。

素食臭豆腐從外觀上看，豆腐呈現誘人的金黃色澤，外皮酥脆不刮口，內裡則保有豆腐應有的軟嫩。至於「臭味」，既保留了豆腐發酵後特有的獨特香氣，卻又不會過於強烈。對於喜愛追求極致風味的食客，店家還提供了自製的朝天椒辣醬，辣度刺激，讓味覺體驗從單純的鹹香，躍升至更具層次感與辛香的境界。

素食香噴噴臭豆腐的配料，有清脆帶酸的泡菜，以及爽脆的小黃瓜絲，它們的清爽特質完美地中和了油炸食物可能帶來的膩感。

素食香噴噴臭豆腐的麵線糊，碗中濃稠滑順的麵線糊上，加了小黃瓜絲與素排骨酥跟玉米粒，將這些配料與麵線糊充分攪拌均勻後再來享用。

麵線糊那濃稠、滑順、入口即化的質地，在口中緩緩化開，偶爾，你會咬到一絲小黃瓜絲，那份清脆的爽口，瞬間打破了麵線糊的綿密，而那撒在麵線糊上的素排骨酥，在尚未完全軟化之前，保留著極佳的酥脆口感，與其本身帶有的微鹹香氣，為濃稠滑順的麵線糊注入了豐富的層次感。

素食香噴噴臭豆腐

臺中市后里區甲后路二段350號

月眉觀光糖廠冰品販賣部對面

后里月眉糖廠內的素食臭豆腐、麵線糊

