后里焚化爐外面的垃圾車 每天上演同樣的劇情

后里焚化爐外面的垃圾車大排長龍。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市議員謝志忠說，后里焚化爐外面的垃圾車，從早上有太陽，等到沒有太陽，還是依然在等。天天上演同樣的劇情，真不知道何年何月何日才能改善？

台中市政府環保局說明，后里焚化廠等待進場車流一度出現壅塞情形，係后里焚化廠因發現過熱器管排積灰情況，十二月十五日緊急啟動非計畫性停爐清灰作業，確保設備安全與後續穩定運轉。

謝志忠抨擊，冰凍三尺，非一日之寒。台中市的垃圾廚餘問題，並不是今天才造成，而是累積了七年來的政策失敗，才有現在每天的垃圾處理缺口兩百噸、廚餘三百噸，五百噸是一個可怕的數字，更可怕的是這是每天增加的數字。

廣告 廣告

. 從豬瘟事件到現在，基層的環保局同仁，肯定累翻了。據說，連最辛苦基層同仁的加班費，都出問題了。

謝志忠指出，環保局長是不是應該出來說清楚？正在辦的購物節活動，用三億現金在抽獎，抽爽的，結果環保局基層的加班費發不出來？盧市長是不是應該出來說清楚？

環保局說，檢修期間已同步啟動垃圾與廚餘進廠調度分流機制，維持台中市清運作業正常進行。目前爐體管排清灰作業進度符合預期，二十一日完成點火起爐，恢復正常操作。

當天下午二時至四時為垃圾車進廠尖峰時段，短時間車流集中，導致焚化貯坑整理速度一度不及，拉長車輛等待時間。

環保局要求操作廠商加強垃圾堆置整理及卸料效率，加速垃圾車進廠作業，相關措施當天下午六時完成疏解，目前廠內外已無車輛排隊等候情形。

外界關心清潔同仁工作負荷，環保局強調，因應特殊狀況造成清潔車輛等候時間增加，相關延長工時均會依實際勤務狀況核實給付加班時數。

各區清潔隊有年度加班費額度可供支應，如遇特殊勤務需求增加，可另行向局本部申請，加班費均按月正常發放，確保基層同仁權益不受影響。