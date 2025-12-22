后里環保公園落羽松紅了！成拍照打卡熱點
〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里環保公園廣達17公頃，人工生態池周邊的落羽松紅了，形成一幅冬日美景，假日吸引許多民眾前往野餐、放風箏、拍照打卡！還有民眾前往休閒運動，十分愜意。
后里環保公園原是豐原三鄉市聯合垃圾場，佔地20餘公頃，民國87年封場後，市府在原址進行植栽，其中5公頃規劃做為后里環保苗圃，其餘則以花田拼布概念規劃，民國96年建構完成5座景觀土丘，並劃出2公頃的花海區、3公頃的大草原區、廣達3300平方公尺的人工生態池，還有長約1200公尺的賞花碎石步道等；為強化公園的多元功能，建設局日前投入1584萬元，在公園內打造全新的「孩籽世界遊戲場」。
后里環保公園由於佔地廣闊，成假日民眾休閒運動的好去處，許多民眾帶著孩子到公園放風箏，玩遊戲，或著全家帶著地墊，到場野餐休憩，最近生態池周邊的落羽松逐漸由綠轉黃或轉紅，形成一幅冬季美景，更吸引許多民眾前往拍照打卡，入場道路兩側停滿車輛，已成后里熱門景點。
