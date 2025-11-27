后里環保公園「孩籽世界遊戲場」啟用！打造綠意、遊具與交通教育的親子新天地

「后里環保公園」是后里區重要的綠地與市民休憩場域，為強化公園的多元功能，台中市政府投入1,584萬元打造全新的「孩籽世界遊戲場」，（27）日正式啟用，由建設局長陳大田與秘書處長謝佳蓁代表市長盧秀燕出席啟用儀式，為后里再增添一處兼具教育與娛樂的親子新亮點；遊戲場以「環保」、「生態」與「交通學習」三大主題為核心，打造寓教於樂、充滿創意的遊戲環境；活動中，陳局長也宣布后里環保公園即將迎來新成員「黑天鵝」，消息一出讓小朋友驚喜不已，也展現市府持續推動友善親子空間的用心與決心。

建設局長陳大田表示，市府希望透過「孩籽世界遊戲場」

，讓孩子在遊戲中探索自然、學習生態及交通安全知識。遊戲場以兩座6公尺高的種籽攀爬塔為亮點，結合溜滑梯、彈跳床、鞦韆及交通體驗公園等設施，讓孩子在安全環境中探索高度、學習交通觀念並體驗自然生態。

建設局說明，「孩籽世界遊戲場」工程總經費約1,494萬元，佔地1,540平方公尺，設置多樣遊具，包括種籽造型攀爬塔與兒童彈跳床，滿足不同年齡層孩童的需求，兼具挑戰性與趣味性。遊戲場特別規劃「交通公園」區域，引入迷你環狀道路、公車視野死角教學區及模擬加油站洗手區等設施，讓孩子在遊戲中學習交通安全觀念。全區設計採無障礙規劃，強調共融與安全，提供各類孩童均可安心使用的遊戲空間。