后里環保公園「孩籽世界遊戲場」啟用 打造綠意、遊具與交通教育的親子新天地

wm20251127200032784954

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「后里環保公園」是后里區重要的綠地與市民休憩場域，為強化公園的多元功能，台中市政府投入1,584萬元打造全新的「孩籽世界遊戲場」，今（27）日正式啟用，由建設局長陳大田與秘書處長謝佳蓁代表市長盧秀燕出席啟用儀式，為后里再增添一處兼具教育與娛樂的親子新亮點；遊戲場以「環保」、「生態」與「交通學習」三大主題為核心，打造寓教於樂、充滿創意的遊戲環境；活動中，陳局長也宣布后里環保公園即將迎來新成員「黑天鵝」，消息一出讓小朋友驚喜不已，也展現市府持續推動友善親子空間的用心與決心。

廣告 廣告

今27日由建設局長陳大田與秘書處長謝佳蓁出席啟用儀式。（圖/記者廖妙茜翻攝）

建設局長陳大田表示，市府希望透過「孩籽世界遊戲場」，讓孩子在遊戲中探索自然、學習生態及交通安全知識。遊戲場以兩座6公尺高的種籽攀爬塔為亮點，結合溜滑梯、彈跳床、鞦韆及交通體驗公園等設施，讓孩子在安全環境中探索高度、學習交通觀念並體驗自然生態。

陳局長進一步說明，感謝在地立委、多位議員及里長的支持，工程耗時不到半年即完工，讓后里環保公園在17公頃的基地中，除了原有的車泊區、寵物專區、大片草地與花海外，再添一處兼具教育與娛樂的優質親子場域。陳局長並宣布，公園即將迎來「黑天鵝」新住民，未來將為園區增添更多自然與生態亮點，讓親子共享美好休憩時光。

_建設局長陳大田、秘書處長謝佳蓁與小朋友互動體驗種籽造型溜滑梯。（圖/記者廖妙茜翻攝）

謝處長表示，市府重視親子友善環境，希望透過完善規劃，提供孩子安全、多元、兼具教育性的遊戲空間，也讓家長能安心陪伴。此次「孩籽世界遊戲場」融入環保、生態與交通教育元素，是市府推動友善家庭政策的重要成果，未來也將持續打造更多優質共融空間，提升市民休憩品質。

建設局長陳大田與陳本添議員在交通學習區與小朋友一同體驗學習。（圖/記者廖妙茜翻攝）

建設局說明，「孩籽世界遊戲場」工程總經費約1,494萬元，佔地1,540平方公尺，設置多樣遊具，包括種籽造型攀爬塔與兒童彈跳床，滿足不同年齡層孩童的需求，兼具挑戰性與趣味性。遊戲場特別規劃「交通公園」區域，引入迷你環狀道路、公車視野死角教學區及模擬加油站洗手區等設施，讓孩子在遊戲中學習交通安全觀念。全區設計採無障礙規劃，強調共融與安全，提供各類孩童均可安心使用的遊戲空間。

遊戲場規劃「交通公園」區域，引入迷你環狀道路、公車視野死角教學區及模擬加油站。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此外，市府也考量氣候變遷影響，推動「台中美樂地計畫3.0」，依照日照角度精心規劃遮陽設施，讓遊戲場在不同時段都能提供舒適環境，讓家長與孩童都能安心、愉快地享受公園時光。

市府投入1,584萬元打造全新的「孩籽世界遊戲場」，今27日正式啟用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

建設局補充說明，后里環保公園占地17公頃，周邊保留大片草地，並結合5,000平方公尺黃波斯菊花海，提供孩子親近自然、多元景觀體驗。園區設有高達47格免費停車位的車泊區及依犬隻體型分區的寵物專區，兼顧親子休閒與寵物友好需求；藝術裝置增添遊園趣味，也提升環境美感。此次「孩籽世界遊戲場」落成，象徵市府在公園共融設計及親子教育空間上的里程碑，建設局也預告，明年將在生態池規劃「黑天鵝飼育場」，讓市民能更親近自然與生態環境，為公園增添新的生態亮點。