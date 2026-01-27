后里百合花迎來好花況 穩定氣候助收成





今年入冬至春季期間，氣候溫和、日夜溫差適中，降雨分布較為平均，有利百合花生長與花期控制，台中市后里區主要農特產百合花，整體花況良好，不僅吸引龐大民眾人潮前來賞花，也為花農帶來穩定的收成與收益表現。

后里區長賴同一表示，今年入冬至春季期間，氣候溫和、日夜溫差適中，降雨分布較為平均，有利百合花生長與花期控制，減少極端氣候對花卉品質的影響。在良好環境條件與農民用心管理下，今年百合花花型完整、花梗挺直，整體品質維持良好水準。

賴區長進一步表示，后里長期為重要花卉產區，今年百合花在氣候配合與農民專業栽培下，花況與品質均表現穩定。區公所透過行銷推廣與觀光結合，協助農民拓展銷售通路，期盼讓花農有穩定收入，同時吸引更多民眾走進后里、支持在地農業。

前台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇指出，今年百合花整體收成量維持正常水準，品質提升也有助於市場銷售表現。無論在拍賣市場或直銷通路，價格相對平穩，加上賞花人潮帶動現場買氣，對農民實際收益具有正面幫助，整體經營狀況較為穩定。再說農曆過年將至，各界將會打掃環境迎新，在清塵日至除夕等將會為客室點綴裝飾，花卉具有相當大的買氣，唯祗希望天氣仍繼續保持，花農今年決定會賺一筆。

賴區長強調，百合花兼具觀賞與經濟價值，透過持續推廣，不僅提升后里花卉產業能見度，也促進農業與觀光跨域結合，進一步帶動地方餐飲、休閒等相關產業發展。他呼籲民眾前往賞花時共同維護花田環境，遵守賞花禮儀，以實際行動支持在地農業，讓后里百合花產業能持續穩健發展。



