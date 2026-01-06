后里裁縫班 製3百個輪椅腳套至仁愛綜合長照機構

你曾注意過，輪椅的腳踏板嗎?台中市立仁愛綜合長照機構，有許多的長輩，都需要坐輪椅，但有時腳靈活度不夠，移動時可能會被腳踏板弄傷，或是天氣冷，腳踏板很冰冷，長輩會不舒服。后里聯絡處的裁縫班志工超貼心，用廠商捐贈的布料，製作三百個輪椅腳套，送給台中慈濟仁愛綜合長照機構，每張輪椅都套上腳套，柔軟舒服，阿公阿媽好開心。

台中市立仁愛綜合長照機構社工 莊涵捷：「阿公 阿媽早安 早安，我跟你們說，這是后里師兄師姊送給你們的愛心。」

廣告 廣告

一大早志工送來禮物，是輪椅腳踏板的腳套，社工趕快幫每位阿公阿媽的輪椅套上腳套。台中市立仁愛綜合長照機構社工 莊涵捷：「來 腳放下來 對，我幫你扶起來一下，這樣就不會冷冰冰了 。」

台中慈濟市立仁愛綜合長照機構社工 莊涵捷：「他的腳有時候會突然抬起來，請他慢慢放下去的時候，他如果覺得溫差太冷或太冰，他會不舒服，有這個套子其實是可以保護他的。」

愛心腳套來自后里聯絡處這一群裁縫志工，他們用柔軟的布料，經過設計，裁縫成腳套。慈濟志工 陳愛玉：「我們這裡有兩個角，伸進去綁的這個，看起就比較舒服 比較固定，這個有沒有，我們這個角就是要對準這樣車，才不會有一個弧度。」

慈濟志工 吳淑珍：「因為長者他們手腳沒有那麼靈活，所以我們就是車縫這個，讓他們腳如果沒有穿鞋子或襪子，可以直接放在這上面 。」

第一批製作了三百個，送到台中市立仁愛綜合長照機構，阿公阿媽們好喜歡。住民家人：「腳底比較柔軟 柔軟 柔軟，比較舒服對嗎 對， 媽媽也喜歡啊 她都一直在動，她說柔軟 就是比較細緻， 。」

更多 大愛新聞 報導：

關渡上人行腳 師徒對話美善交流

慈濟x犯保協會 伴受害者與家屬獲"馨生"

