后里農民控大安溪伏流水抽過頭 楊瓊瓔：開發多元水資源不能犧牲農業





水利署日前啟動大安溪伏流水抽水作業，當地農民質疑取水過多，憂心排擠春耕灌溉用水。立委楊瓊瓔29日邀集水利署中區水資源分署、台水公司、農水署台中管理處及30多位農民，召開「大安溪伏流水抽水量疑似影響農業供水調度」協調會。楊瓊瓔在會中強調，面對氣候變遷、枯水期風險升高，政府開發多元水資源無可厚非，但「穩定民生與農業用水」一定要擺在第一位，任何調度都不能犧牲農民權益。

協調會包括水利署中區水資源分署分署長莊曜成、農水署台中管理處副處長何廷祥、管理組組長謝明陽、自來水公司第四區管理處副處長李世明、台中市議員邱愛珊、公館里長馮詠淮及后里多位農民到場。

馮詠淮與多名農民反映，水利署於本週一抽取大安溪伏流水後，公館地區多口地下水井水位明顯下降，甚至出現見底情況，質疑水源被「抽走」。農水署台中管理處泰安工作站也指出，口潭圳當天一度出現乾涸情形，直到水利署緊急停抽後，隔天水量才恢復正常。

對此，中區水資源分署長莊曜成說明，因應氣候變遷與極端降雨型態，伏流水已被列為「台灣水資源經理基本計畫」的重要多元水源之一。大安溪目前有兩處伏流水設施，一處為110年百年大旱期間緊急設置，每日設計取水量2萬噸；另一處為今年1月完成測試的新工程，每日設計取水量5萬噸。兩處取水後皆先送入后里圳系統，供農水署調度，或由台水公司抽送至鯉魚潭淨水場，並非直接送入水庫。

莊曜成指出，去年10月以來中部降雨明顯偏少，為延長水庫供水時程，水利署自今年1月21日起啟動伏流水抽水作業，目前每日合計約抽取7萬噸水量；今年枯水期大安溪川流量也較往年偏少，氣象署預估4、5月才可能有較明顯降雨，整體水情調度確實更加艱困，但仍會在兼顧民生用水前提下，盡力確保農業灌溉穩定供應。

台水公司則表示，考量后里圳水源水質條件，目前實際採取「降載抽水」，真正由台水使用的水量並非滿載，其餘水量仍回歸農業系統，平均每日約有2萬噸可挹注農業用水。不過，莊曜成也坦言，這次伏流水抽取作業在操作上可能不盡完善，接獲楊瓊瓔委員及地方反映後已立即暫停抽水，後續將持續觀察並檢討調整。

楊瓊瓔最後強調，水資源調度牽動民生、農業與工業發展，中央在確保民生用水穩定之餘，一定要守住農民的用水底線。面對未來可能持續偏少的降雨情勢，她要求水利署及早全面啟動防旱整備，包括推動產業節水、需求端管理與用水檢討等措施，透過跨部會合作，全面提升中部地區的供水韌性，讓農民安心度過枯水期挑戰。



