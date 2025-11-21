后里醫院明年將動工 長照機構落成啟用 中市府允諾周邊公園優先開闢

謝志忠議員力爭后里醫院周邊公園應優先開闢





台中市議會市政總質詢，市議員謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任聯合質詢指出，后里醫院與長照機構經費達20.7億，由中央全額負擔。后里長照機構將在今年底正式營運，謝志忠議員強烈要求市府及早優先開闢周邊公園休憩空間，提供長者與病患更友善的療癒環境，促進身心靈健康。建設局長陳大田允諾，會比照美樂地公園模式處理。

后里醫院周邊都市計畫

謝志忠表示，根據都發局「變更后里主要計畫（供衛生福利部豐原醫院后里分院使用）」書面資料，豐原醫院后里分院的都市計畫已經中央審查，預計將於115年核定。他指出，后里長照機構已於下週落成啟用，后里分院也理應於明年動工。然而，周邊仍有兩塊公園預定地尚未開闢，市府應儘速與台糖協調徵收，優先開闢。

廣告 廣告

謝志忠強調，醫療資源、醫療技術與醫療設備固然重要，但病患與長者的心理健康同樣不容忽視。公園綠地能提供舒壓、復健、散步等活動空間，是完善醫療與長照體系不可或缺的一環。其中一處，「公五」公園用地，應優先開闢，強烈要求建設局應儘速規劃，讓周邊環境成為兼具療癒與陪伴功能的「身心靈友善場域」。

謝志忠呼籲市府，中央已投入20.7億元打造后里醫療與長照量能，市府應同步優化開闢周邊公園，才能真正提供后里居民一個兼具醫療、照護與生活品質的完整環境，讓長者、病患與家屬都能安心依靠、在更好的環境中獲得照顧。





更多新聞推薦

● 14年邊境檢驗27多萬批0不合格率 食藥署：即起解除日福島等5縣食品進口管制