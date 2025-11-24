政治中心／綜合報導

台中豐原醫院附設后里綜合長照機構今天落成啟用典禮，行政院長卓榮泰親自出席，許久沒有公開現身的前立委洪慈庸也現身，見證自己立委任內爭取的重要建設啟用，直呼感動。





后里長照中心落成 洪慈庸罕見現身直呼感動

后里長照中心今（24日）落成啟用，前立委洪慈庸出席回憶爭取點滴直呼感動。（圖/洪慈庸臉書）

洪慈庸在臉書發文表示，「好感動！慈庸在立委任內爭取、卸任後持續緊盯的「后里長照中心」正式落成啟用 ，這座長照中心、以及進行中的后里醫院，都是我任內全力爭取的重要醫療照顧資源」。洪慈庸提到，后里長照中心經歷幾年的疫情考驗後，終於在今年順利完工啟用。她由衷感謝從 蔡英文總統到賴清德總統，一路以來對長照政策的重視與支持。后里長照機構，中央投入 4.7 億、歷時兩年打造，近期將開始提供 200 床住宿型長照床位、30 床日照床位，為后里與周邊鄉鎮帶來更完整、更安心的照顧服務。

洪慈庸也談及后里長照中心是后里過去沒有的資源，能在她任內替大家爭取到，感到非常榮幸。雖然自己已卸下公職，但始終關心地方的發展與鄉親的需要，也希望曾經努力爭取的建設都能順利完成，讓大家有更好的生活選擇。大家關心的「后里醫院」進度，也正在如火如荼地進行！這是衛福部推動「醫照合一」政策的第一個示範點，未來將結合醫療與照顧，讓非都市區也能擁有更合理、更完善的醫療資源。都市計畫變更已經核定通過，接下來即將進入設計與發包階段。「后里我們一起加油，慈庸會一直陪著大家！」

