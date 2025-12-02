后里、外埔、大甲、豐原居民 麗寶門票只要199

記者張妤甄／臺中報導

迎接歲末年終與冬季旅遊熱潮，麗寶樂園推出鄉親月的超殺優惠，即日起后里、外埔、大甲、豐原居民出示證件門票只要199元，還有全新糖果主題遊行、禮物盒聖誕樹拍照打卡點；麗寶福容大飯店也換上聖誕造景，並推出聖誕DIY課程，及3,999元起一泊一食小資住房專案，讓遊客從白天到夜晚都能盡情享受節慶歡樂氛圍。

麗寶樂園今（2）日指出，渡假區的厝邊鄰居站出來！麗寶鄉親月優惠開跑，即日起后里、外埔、大甲、豐原居民，現場購票出示本人身分證或駕照，15歲以下兒童出示健保卡並搭配戶口名簿或戶籍謄本，即可享探索世界門票199元（原價899元）的超殺票價，爽玩整天不用花大錢；親子喜愛的「繽紛聖誕大遊行」歡樂登場。相當吸睛的還有會下雪的雪精靈花車、搭乘糖果花車的聖誕老人，以及身穿拐杖糖風格的聖誕精靈，表演最後以舞蹈劇結尾、相當精彩，還有不能錯過的還有糖果聖誕樹，一旁有禮物盒讓遊客能站進去假裝是娃娃，留下可愛回憶。

廣告 廣告

麗寶福容大飯店推出「冬日暖旅」雙人5,999元起，一泊一食再送探索世界門票2張；麗寶T11T12 Hotel也祭出更親民的「一路向冬」小資雙人方案，3,999元起即可入住，同樣附探索世界雙人門票，無論家庭或年輕族群，都能以高CP值玩樂園、住飯店。入住後還能體驗聖誕手作活動，包括聖誕風鈴、餅乾雪人、聖誕襪與聖誕小背袋 DIY，讓親子旅客在飯店內也能動手創作，帶回一份專屬於今年的聖誕小禮物。