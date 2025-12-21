后里 焚化廠清灰 垃圾車大排長龍

台中市后里焚化廠近來天天可見垃圾車在廠外大排長龍景象，引發地方關注。市議員謝志忠在臉書貼出現場影片，痛批市府讓第一線清潔人員疲於奔命，垃圾問題也陷入惡性循環。台中市環保局21日表示，后里焚化廠因設備異常臨時停爐清灰，才會出現短暫排隊狀況，已完成點火起爐，今起恢復正常運作。

謝志忠指出，焚化爐量能不足、設備老舊早已不是新聞，類似情況幾乎天天上演，市府還要等多久才能改善？台中垃圾與廚餘處理問題是長達7年政策失敗累積的結果，才會出現如今每天垃圾處理缺口約200噸、廚餘處理缺口300噸，合計500噸的驚人數字，而且還持續增加。

謝志忠說，最近清潔隊員一早在烈日下排隊，天黑垃圾還沒處理完，等於被迫加班，從非洲豬瘟事件一路走來，最辛苦的就是基層人員，長期加班早已吃不消，甚至傳出加班費出問題，反觀市府舉辦購物節，砸下3億元現金抽獎，清潔隊員加班費卻發不了，讓人難以接受。

對此，環保局環境設施大隊長蔡德一說，因為發現后里焚化廠過熱器管線積灰，為確保設備安全，本月15日緊急啟動非計畫性停爐清灰作業，檢修期間同步啟動垃圾與廚餘進廠調度與分流機制，維持全市清運正常，昨天傍晚已重新點火起爐。

由於下午2時到4時為垃圾車進廠尖峰時段，短時間車流集中，且清灰作業會讓焚化量能減少焚燒3、400噸的垃圾量，才會導致等待時間拉長，已要求操作廠商加快堆置整理與卸料效率，目前廠內外已無排隊情形。至於因應特殊狀況，造成清潔車輛久候，相關延長工時，會依實際勤務狀況核實給付加班費。