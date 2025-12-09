后里「補丁路」震到手麻！ 楊瓊瓔爭取3300萬翻新3.7公里路面

台13線后里區后豐大橋至公安路3.7公里路面，長年修補下，已出現多處龜裂、坑洞、高低落差。立委楊瓊瓔於施工前說明會中表示，已爭取到3300萬元經費全面改善，預計12月17日完工。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

台13線后里區后豐大橋至公安路路段車流量大、重車頻繁，長年修補的路面「補丁蓋補丁」，龜裂、坑洞、高低落差處處可見，不少用路人形容「每天都在考驗避震器」、「騎到手都麻了」。立委楊瓊瓔今（9）日上午邀集相關單位召開「台13線62K～65K道路改善工程」施工前說明會，宣布爭取到3300萬元經費，將進行3.71公里路面改善工程，預計12月17日完工。

立委楊瓊瓔9日上午辦理「台 13 線后里區后豐大橋～公安路（62K～65K）道路改善」施工前說明會，交通部公路局中區養護工程分局、中區養護工程分局台中工務段、后里區公所、臺中市議員陳本添、邱愛珊及廣福里長郭明洲、墩南里長陳輝等單位出席。

中區養護工程分局指出，此次改善區間分為順樁與逆樁兩段，順樁（南下）自62.9K至63.84K、長約0.94公里；逆樁（北上）自64.5K至61.73K、長約2.77公里，總改善面積超過3.7萬平方公尺。工程將採刨鋪方式，連同基層破損一併處理，並重新標線，視需要調整側溝與排水設施，以提升道路使用年限。

楊瓊瓔表示，台13線是后里對外的重要幹道，居民通勤、學生上課、農產運輸、觀光客前往麗寶園區，全都靠這條路，卻因多年未獲足額改善經費，只能「今天補這、明天補那」，猶如貼膏藥，治標不治本。她自去年起不斷向中央反映迫切性，終於成功爭取3300萬元，一次把長年累積的路面問題徹底解決。

中區養護工程分局補充，預計12月12日進場施工、最快可於12月17日完工。會中里長們也反映，中科后里園區車流龐大，施工期間務必避開通勤尖峰時段，並加強替代動線與警示牌設置，避免造成壅塞。

楊瓊瓔強調，道路改善不會因這一段完工就畫下句點，後續還將持續爭取三豐路風鼓崎至苗栗縣交界路段改善工程，讓后里整體交通路網更安全、更順暢。