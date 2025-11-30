吐不出修車費…衝城隍廟商圈把17歲少年砍到臟器外露！2嫌聲押理由曝

記者陳弘逸／新竹報導

債主前往新竹市城隍廟商圈討債，拿開山刀把17歲孫姓工讀生砍成重傷，造成臟器外露，所幸人送醫搶救後，暫時脫險。（圖／翻攝畫面）

新竹市城隍廟商圈日前發生離譜砍人案，傷者為17歲孫姓工讀生，因積欠1萬元多修車費遲遲未還，陳姓債主便找7名同夥，到少年打工處找人，並拿開山刀把人砍成重傷，造成臟器外露，所幸人送醫搶救後，暫時脫險；警方獲報，涉案人陸續被逮，陳姓主嫌、林姓同夥遭檢方聲押；1人裁定6萬元交保，限制住居。

這起案件，發生在11月29日晚上9時許，陳姓主嫌趁著城隍廟內人潮散去、店家紛紛打烊之際，包含陳在內夥同7名友人，前往孫姓少年打工處討債，過程中，拿出開山刀砍向對方，造成少年臟器外露，意識模糊，緊急送醫搶就，經手術治療暫時脫險。

警方於4小時內，逮捕行兇的陳姓主嫌在內的8名涉案人。（圖／翻攝畫面）

經查，遭砍的孫姓少年疑因積欠陳姓主嫌1萬多元遲遲未還才會遇害，警方於4小時內，逮捕陳在內的8名涉案人。

昨天（11月30日）移送地檢署複訊，檢方訊後，認定陳男、林男涉及對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重大罪，有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；至於另名陳姓同夥，則裁定6萬元交保，並限制住居。

