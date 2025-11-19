吐光今年漲幅！ 比特幣大崩盤、跌破9.2萬 美股連兩天大跌

輝達在週三晚間，將公布最新財報，不過外界質疑AI相關個股估值過高，加上AI泡沫化隱憂擴大，讓美國股市四大指數連兩天走跌；標普500，更創下自8月以來最長的連續下跌紀錄。此外10月才突破最高點的比特，最近也崩盤，已經吐光年初以來累積的漲幅。

美股連續大跌，比特幣最近也崩盤，跌破9.2萬關卡。（示意圖／達志影像美聯社）

輝達即將公布最新財報，但外界質疑AI相關個股估值過高以及AI泡沫化隱憂擴大，導致美國股市四大指數連續兩天下跌。標普500指數創下自8月以來最長的連續下跌紀錄。此外，10月才突破最高點的比特幣近期也崩盤，已經吐光年初以來累積的漲幅。輝達與微軟聯手宣布將與AI新創公司Anthropic建立新的合作關係，總投資額最高達150億美元，相當於超過4600億新台幣。

輝達執行長黃仁勳表示，這對他們來說是夢想成真。晶片巨頭輝達與科技大廠微軟將分別承諾投入100億及50億美元。Wedbush證券公司常務董事Dan Ives認為，輝達財報堪比科技公司財報界的超級盃，他預計這強勁的數據不僅會推動輝達晶片加速增長，還會推動整個AI革命的需求增長。

輝達將在台灣時間週三晚間公布最新財報。目前外界關注的不只是輝達是否估值過高，也擔心AI是否真的要泡沫化。牛津大學網路研究院資料倫理與政策教授Brent Mittelstadt認為，AI泡沫本質上是對股市狀況的預測，尤其是美國股市，也包括全球股市。

這些市場擔憂也牽動投資人情緒，美股連續兩天全面下跌，科技股持續回落。台積電ADR一度下挫超過2%，美股費半指數跌幅最高，來到2.31%。而標普500則下跌超過55點，也是標普500連續第四個下跌交易日，創下自8月以來最長的連跌紀錄。美股下跌，台股也受牽連。不過台股週三開盤雖然一度走低，下跌近百點，但迅速回到平盤。而台積電也守住1400元，在平盤附近震盪。

隨著美股以外，另一個崩盤的還有比特幣，現在已經跌破9.2萬美元關卡，吐光年初以來累積的30%漲幅。CNN記者Phil Mattingly表示，比特幣自年初以來累積的30%漲幅已完全消失，就在比特幣觸及歷史新高僅6週後，現在它從該高點下跌了超過25%，恐怕成為投資人撤出高風險資產時最新被拋售的投資標的。

