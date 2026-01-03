「吐出來就死定了」南英商工女籃教練逼罰跪、臭襪塞嘴 二審認罪少判1個月

籃球。示意圖。取自Pexels



南英工商女籃球隊前教練劉秀媓，遭控在校內宿舍以威脅、恐嚇方式管教未成年女球員，不僅限制睡眠、罰跪罰站，甚至多次要求球員把襪子塞進嘴裡，還恐嚇「吐出來就死定了」等語。一審判處有期徒刑5個月，案件上訴後，台灣高等法院台南分院認為整體行為屬於同一犯意下的接續行為，改判有期徒刑4個月，得易科罰金，全案仍可依法上訴。

判決指出，劉秀媓在2022年9月至2023年2月13日擔任台南市私立南英工商籃球隊教練期間，在教練宿舍及球員宿舍內，對女球員A女多次進行不當管教。期間，劉女多次要求A女不得對外透露球隊內的處罰或責罵情形，並以「講出去就死定了、不會放過妳」等語恐嚇，合計發生10次。

此外，劉女也多次以「晚上不准睡，敢睡就死定了」威脅A女，要求她罰跪8次、罰站3次。更誇張的是，劉女在2022年9月至11月間，曾3次要求A女把自己的襪子塞入口中；2023年2月13日，又再將襪子塞入A女嘴裡，並恐嚇「給我塞好，吐出來就死定了」，合計4次。另有一次，劉女還將A女自己的襪子塞入其口中。

案件一審認定，劉女身為成年人，對未成年球員實施強制行為，依成年人對少年犯強制罪判處有期徒刑5個月。檢方不服上訴，主張相關行為時間相隔數日，應分別論罪、加重刑責。

不過，二審合議庭指出，劉女的行為大多集中在2022年9月至11月，發生頻率密集，地點均在校內宿舍，且行為原因相同，均因不滿球員表現而為，整體應視為同一犯意下接續發生的行為，較適合以一罪論處，因此未採納檢方分論併罰的主張。

二審也指出，劉女與未成年球員之間存在明顯的不對等權力關係，卻未以合理方式指導，反而以脅迫手段要求配合，且迄今未與被害人及其法定代理人達成和解或調解；但考量她在二審審理時終於坦承犯行，屬於量刑上可斟酌的因素，原審未及考量，因此撤銷原判，改判有期徒刑4個月，並准許易科罰金，以每日新台幣1000元折算。仍可上訴。

