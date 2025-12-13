吐出吹進嘴裡的1片樹葉！英國老翁被罰1萬 理由是：亂丟垃圾

86歲阿公馬許因吐出一片被風吹進嘴裡的雜草或葉子，被開罰亂丟垃圾。（翻攝自英國太陽報）

英國林肯郡發生一起令人啼笑皆非的事件。1位86歲阿公馬許（Roy Marsh）在戶外散步休息時，因吐出一片被風吹進嘴裡的雜草或葉子，竟被當地議會以「亂丟垃圾」為由，開罰250英鎊（約新台幣1萬0439元）。儘管老翁提出申訴，地方政府仍堅持要求他繳交折扣後的150英鎊（約新台幣6,262元）罰款，引發民眾對於執法尺度的強烈不滿。

休息遇強風吹襲 吐出雜物卻遭罰款

事件發生在一處停車場。馬許向《BBC》透露，他當時在路邊休息，「一陣強風把一根大蘆葦吹進我嘴裡」，他自然反應將其吐出。沒想到，正當他準備離開時，2名執法人員立即上前，指控他「在地上吐口水」，並開出定額罰單。

馬許對於這項處罰感到無奈且不滿，直言「這完全沒必要，也太誇張了。」他認為這只是任何人都可能發生的意外，卻被地方政府視為「破壞環境的行為」。

地方議員抱不平 批執法「過度嚴厲」

儘管馬許提出申訴，區議會仍堅持開罰。區議會表示，他們將吐口水視為亂丟垃圾的一種形式，並且堅持執法的目的是「促使行為改變」，讓居民和遊客能享受乾淨安全的環境。

然而，當地議員芬德利（Adrian Findley）對此表示強烈不滿。他指出，許多居民都曾遭受區議會「過度嚴厲」的懲處。他認為像馬許這樣的老人家「應該得到同情」，執法應該有斟酌判斷的空間。

芬德利議員呼籲，「如果看起來是個真正的意外，那就應該給人們一個道歉和撿拾的機會，而不是直接祭出重罰。如果來度假的人被罰了250英鎊，他們可能就不敢再來了。」

區議會訂定的亂丟垃圾罰款為250英鎊，若在10天內繳清可減至150英鎊，但即使是減額後的罰金，對一位老人家來說仍是不小的負擔。這起「吐葉子被罰」的事件，凸顯了英國地方政府在執行環保法規時，缺乏人性化考量，引起了民眾對於「執法過當」的深度討論。

