吐到叫救護車！何超儀《維多利亞壹號》15 年沉冤得雪，國際版「血腥」首映

影視歌三棲的港星何超儀，2010 年憑藉自製自演的《維多利亞壹號》提名香港電影金像獎影后，並在金馬獎獲得多項提名。時隔15年，由導演彭浩翔親自操刀的《維多利亞壹號 國際版》終於在香港隆重首映。何超儀感性表示，當年因審查制度必須遷就刪減，如今國際版完整重現，讓她有種「沉冤得雪」的感覺，終於能讓觀眾看見作品最真實原始的模樣。

《維多利亞壹號 國際版》首映，不僅何超儀與老公陳子聰親自出席，旗下藝人Iman，以及邵音音、導演陳果等人也到場支持。回憶起當時為何要拍《維多利亞壹號》？監製老公陳子聰笑說，當時問自己母親最想看到他們拍什麼類型的電影，沒想到媽媽居然最想看驚悚片。

好友麥浚龍把彭浩翔介紹給他們認識，因此看了《維多利亞壹號》的劇本，當時何超儀非常喜歡，成功遊說麥浚龍割愛，把這個本來由他主演的故事讓給她，變成女殺人狂的版本。何超儀笑稱真的是為了可以演出才開公司，因為真心喜愛演戲，早期簽約在經紀公司卻苦等不到機會演出，因此家人鼓勵她成立公司為自己爭取更多機會。

《維多利亞壹號 國際版》首映會吸引許多貴賓來觀影，左起為導演黃智亨、導演郭子健、藝人邵音音、何超儀、監製陳子聰、演員林敏聰、藝人Iman、配樂波多野裕介。852 Films提供

觀眾吐到叫救護車！何超儀：女殺人狂是我的發洩

陳子聰回憶當年在威尼斯影展首映時，曾有觀眾因畫面過於血腥暴力，看到一半當場嘔吐甚至被救護車送醫，他笑稱：「這證明國際版真的很猛！」當年香港上映時甚至在座位放嘔吐袋當噱頭。

何超儀坦言，片中女殺人狂鄭麗嫦壓抑且火爆的性格，與她真實個性中被壓抑的一面不謀而合，演出這個角色簡直是天助我也。這部作品不僅獲海外好評，更被香港大學列為電影教材。雖然好萊塢曾洽談拍攝影集或續集，但何超儀視此片為852電影公司的「第一個小孩」，堅持原汁原味而婉拒改編。

何超儀在香港大學，與學生暢聊《維多利亞壹號 國際版》。852 Films提供

吊鋼絲傷痕累累！何超儀手臂驚現大片瘀青

而《維多利亞壹號 國際版》至香港大學放映時，吸引超過 00位學生參與，原本半小時的座談硬生生講到一個半小時才結束。何超儀近期正趕拍新片《拾荒法師2》，目標在過年前殺青。敬業的她特別抽空出席首映，現場卻被發現手臂佈滿大片瘀青。

何超儀透露，拍攝期間因大量動作戲導致傷痕累累，尤其一次吊鋼絲抱著特技演員從高處飛落，手部與大腿內側不慎刮到鋼絲，膝蓋半月板甚至出現撕裂傷。儘管傷勢嚴重，她仍堅持要等殺青後才就醫治療，讓監製老公陳子聰看在眼裡極為心疼。

何超儀、陳子聰夫妻成立852電影公司，今年屆滿20週年。852 Films提供

同片演出的藝人Iman同樣傷痕累累，甚至因拍攝櫻花場景吸入過多灰塵導致眼睛長針眼，吃盡苦頭。雖然拍攝環境艱辛，但何超儀對電影的熱情不減，今年 852 電影公司將籌備一系列全新作品。

身為香港電影頻道 MOViE MOViE 1 月的「焦點影人」，何超儀多部作品如《全力扣殺》、《尋找極致的喜悅》等也將同步放映，讓觀眾全面感受她從影 20 年來的多變魅力。



