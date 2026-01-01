吐司邊不吃太可惜？專家示警「烤到1顏色」恐致癌 3聰明吃法一次看

生活中心／許智超報導

吐司邊因硬而無味，許多人都會選擇不吃或切除，不過也有不少人將它視為心頭好。對此，營養師蔡宜方說，有些人擔心吐司邊熱量高，因此分享一套「吐司邊聰明吃法」，讓你能安心享受，同時兼顧健康與體重管理。

根據《健康2.0》報導，蔡宜方表示，吐司邊其實和吐司本體的原料完全一樣，差別在於烘烤時接觸高溫的最外一層，受熱較多，於是產生梅納反應，不僅顏色變深，口感也變硬，但香氣更濃郁。要注意的是，這本是無害的，但若二次烘烤過度導致焦黑，就可能產生如「丙烯醯胺」等潛在致癌物質，這才是真正需要留意的風險。

蔡宜方指出，吐司邊因為麵糰遇熱膨脹後，體積被壓縮在模子裡，平均每單位重量下所含的油脂與碳水化合物可能較吐司中心略高，這對於要嚴格控制體重的人來說，確實是需要考慮的因素。

蔡宜方也給出3個聰明享用吐司邊的建議如下：

●避免過度烘烤，不吃焦黑部分

吐司邊的風險主要在於「過度焦黑」，無論是烤吐司或二次加熱，都應控制溫度與時間，避免產生焦黑部分， 一旦有明顯焦黑，建議切掉不食用，以減少攝入丙烯醯胺等有害物質的機會。

●減重者可選擇「去邊」或「少吃一片」

對於想控制熱量者，若選擇夾蛋三明治等作為早餐，可選擇去除吐司邊，這樣能有效減少一些碳水化合物與油脂的攝取量；若是吐司邊的愛好者，捨不得丟棄，那可選擇少吃一整片吐司，用滿足口慾的吐司邊來替代部分主食量，達成總熱量控制。

●依個人牙口與消化狀況做選擇

無需盲目跟風「一定要吃」或「絕對不吃」，應根據自身狀況決定，若牙口不好、消化功能較弱，或單純不喜歡硬口感，去掉吐司邊能讓進食更輕鬆；若身體狀況允許且享受其口感，適量食用並無不可，重點是注意上述的烹調安全與整體分量控制。

蔡宜方強調，吐司邊並非「垃圾」，關鍵在於食用方式，只要掌握「避免焦黑」與「分量控制」2大原則，就能安心享受吐司邊，同時兼顧健康與體重管理。

