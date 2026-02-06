吐槽黃國昌4政見！卓冠廷嘆「市長候選人都不知道」：侯市府加油一下

政治中心／黃依婷報導

民眾黨主席黃國昌已於2月1日正式請辭不分區立委，同月4日民眾黨中央委員會通過選舉決策委員會舉薦，正式徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長，並於今（6）日召開首場政見記者會，拋出都更快速效率方案。對此，新北市議員卓冠廷也酸爆，「建商女婿」不是罪，但市政大外行，就很好笑了。

卓冠廷發文，看了黃國昌的記者會，簡單講就是早就有的東西，黃國昌再來「加蔥」，而且根本就只是讓建商更方便而已，其中「主張無爭議案百日通過」，現在就是100%同意案6個月通過，「你加蔥而已」，以及成立「都更特攻隊」介入協調，但現在就有一個新北住都中心，「幫他改名也叫政見？」。

卓冠廷接續提到黃國昌政見「主打危老、強制介入拆除」，可是這也早就有了，新北市針對「海砂屋」或具危險性的「防災都更」提供50%容積獎勵，且透過強制拆除機制介入，最後就是「提建照預審、容積試算」，不過新北市網站就有試算，建照平行預審2022就上路了。

卓冠廷也反問「知道都更最大的挑戰是什麼嗎？」，就是被黃國昌直接排除在外的「有爭議案件」，要花費多少時間去整合、並且不能隨意跳過地主屋主的陳情意見，那才是都更真正要費心思的地方，直接站在一個「無爭議」案件上去加蔥，就只是讓建商變快而已，「這種離地到不行的政見，難怪人家會覺得你選假的」。

卓冠廷也喊話新北市府要好好宣傳，「我都如數家珍了，但一個新北市長候選人卻不知道？侯友宜市府加油一下好嗎」。

