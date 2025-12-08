吐槽「講半天沒人聽得懂」 葉元之籲蘇巧慧對政院版《財劃法》修正案清楚表態

政院版《財政收支劃分法》修正案引起各界議論。（示意圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委葉元之今（8）日表示，要選新北市長的民進黨立委蘇巧慧對《財政收支劃分法》修正案「講半天沒人聽得懂」，而且細看行政院版修正案會對新北非常不利，因為新北統籌分配款會隨著人口權重萎縮而大幅減少，請問「蘇巧慧到底支持不支持」？

近期蘇巧慧針對國民黨立法院黨團提出的《財劃法》修正案版本是批評不斷，直斥這會造成地方財政亂象，且錯誤的公式會搞得高達新台幣345億元「分配不出去」，加上中央跟地方政府事權根本還沒釐清「一切都亂了套」，蘇巧慧對此呼籲中央與地方必須先一起把制度建立起來。

國民黨立委葉元之（圖）認為政院版《財政收支劃分法》修正案對新北市民相對不利。（圖／黃耀徵攝）

葉元之則吐槽蘇巧慧「講半天沒人聽得懂」，因為國民黨的修法版本能讓新北市增加數百億元預算，民進黨這樣「睜眼說瞎話」批評是隨著政院在《財劃法》修正案大搞政治操作以混淆視聽。新北市副市長劉和然也直斥蘇巧慧對政院版《財劃法》的縱容是「對新北的結構性剝削」。

葉元之具體以社福補助舉例，由於這些項目多是以人口作為標準，但行政院版本把人口比重中從45％掉到18％是大傷戶籍人口最多的新北市，搞得新北的歲收與統籌分配稅款雙雙變少，卻看不到蘇巧慧有什麼批評實在要不得。而蘇巧慧目前則暫未對葉元之的點評內容進一步回應。

民進黨立委蘇巧慧（右）認為政院版《財政收支劃分法》修正案尚須中央再努力與地方溝通。（圖／黃耀徵攝）

