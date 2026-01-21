吐槽3前總統「名字怪」！釣出小英一句封神

▲前總統蔡英文近來頻繁現身社群平台，屢屢成為討論焦點。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 卸任後的前總統蔡英文，並未淡出公眾視野，近來頻繁現身社群平台，並親切地與網友們互動，屢屢成為討論焦點，更獲得一個新封號「海巡王」。近日，有網友對歷任總統的姓名感到好奇提問，沒想到卻意外釣出小英本人親自留言回覆，在社群上掀起一波討論熱潮，更吸引廣大網友們爭相朝聖。

一名網友日前在Threads發文吐槽，仔細想想台灣歷任總統的名字「都好怪」，他列舉馬英九、陳水扁、蔡英文，感覺在台灣幾乎找不到第二個同名的人，尤其是「水扁」。該篇貼文一出，迅速引爆共鳴，短時間內湧入超過2000則留言，討論串一路歪樓成大型姓名學與冷笑話現場。

廣告 廣告

網友們紛紛接力回應，「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「全台灣的張家豪、陳怡君、陳冠宇，麻煩努力點，基數那麼多還沒當上總統」、「基本上都是又大又重的字，不是什麼人都能撐起來的字，姓名學是有道理的」、「蔣中正、蔣經國、李登輝、馬英九、蔡英文、賴清德，台灣總統名字第二個字都是ㄥ音欸（除了陳水扁）」。

就在討論越燒越旺之際，蔡英文本尊突然現身留言區，淡淡丟下一句：「叫英文很奇怪嗎？」瞬間點燃全場，狂吸14萬人按讚，甚至比原PO的貼文還熱門，網友驚呼「板主貼文的好笑程度：100%；蔡英文本人來留言的好笑程度：1000000%」、「算你厲害，質疑別人的名字搞到本人出現，還是總統級的」

在 Threads 查看

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高雄人愛尊嚴？媒體人點破：給韓國瑜的也會再給柯志恩

昔預言柯文哲沒總統命！命理師揭2026國運真相 4字斷言走勢

柯文哲厭女炎上！「架拐子」再轉頭青她一眼 高清瞬間全都錄