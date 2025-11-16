吐瓦魯國總理率團訪臺 深化兩國邦誼與合作

記者吳典叡／臺北報導

吐瓦魯國總理戴斐立伉儷率團今（17）日清晨抵臺，外交部指出，這是戴總理任內第3度訪臺、首次來臺國是訪問，將會晤總統賴清德等政府高層，深化兩國邦誼及合作，並體驗臺灣文化。

外交部表示，戴斐立總理伉儷應我國政府邀請，於今日起至22日率團來臺國是訪問，訪團成員包括吐國傳統社群領袖尼烏陶島斐洛沙島主，以及富納富提島戴席歐島主等，訪團一行已於今晨抵臺，外交部長林佳龍親赴機場接機，代表政府向戴總理表達誠摯歡迎之意。

外交部說，這次是戴總理任內第3次訪臺，也是戴總理首次來臺進行國是訪問。訪團一行除將會晤賴總統等我國政府高層，就進一步深化兩國邦誼及合作交換意見外，並將參訪我國風景名勝，體驗我國文化風情。

外交部強調，在「總合外交」的策略下，積極在吐國推行「榮邦計畫」，就加強雙邊經濟韌性及國家發展深入合作，未來將持續為兩國人民打造更繁榮、和諧的未來，並共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部長林佳龍（右5）與吐瓦魯國戴斐立總理伉儷（左5、左4）等訪團貴賓於機場合影。（外交部提供）

外交部長林佳龍（右2）歡迎吐瓦魯國戴斐立總理（左2）。（外交部提供）