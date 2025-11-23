吐瓦魯國總理訪台圓滿落幕 台吐簽署漁業、運動等合作

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）接受賴清德總統軍禮歡迎。（外交部提供）

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷國是訪問團圓滿結束訪台行程，並在22日晚間搭機離台。外交部指出，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持「團結共榮」精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國間如「至親家人」情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進人民福祉，互助共榮。

外交部表示，戴斐立總理此行國是訪問期間會晤賴清德總統、接受軍禮歡迎、出席國宴以及外交部長林佳龍款宴。戴斐立總理並代表吐國政府與我方簽署「臺吐團結共榮條約」、「臺吐多樣化漁業合作協定」以及「臺吐運動交流合作意向書」。

外交部指出，另訪團赴日月潭國家風景區等風景名勝，體驗我國自然風景及原住民文化。外交部常務次長葛葆萱代表林佳龍部長及我國政府送機。

外交部表示，台吐邦誼篤睦友好，未來兩國將秉持「團結共榮」精神，提升雙邊關係至更為緊密層次，建構兩國間如Kaitasi（即吐瓦魯語文「至親家人」之意）情誼，攜手開拓各領域合作，共創兩國繁榮並增進人民福祉，互助共榮。

