吐瓦魯國總理訪台 總統軍禮歡迎

賴清德總統昨（十八）以隆重軍禮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立（FeletiTeo）伉儷，並宴請戴斐立一行，象徵兩國邦誼穩固友好。期盼臺吐合作關係更進一步提升，共同面對地緣政治與氣候變遷挑戰，促進雙方人民福祉及國家繁榮。軍禮歡迎儀式於上午十時三十分在總統府前廣場舉行，在鳴放十九響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與戴斐立總理分別致詞。總統指出，臺灣和吐瓦魯在國際上相互扶持，彼此互助共榮。這些年來兩國在醫療衛生、農漁業、潔淨能源、資通訊科技及人才培育等領域都更加緊密交流，創造豐碩的合作成果。

戴斐立總理致詞時首先感謝賴總統、臺灣政府及人民的邀請與盛情款待，受到賴總統與臺灣人民的溫暖款待與歡迎，深受感動。戴斐立總理提到，賴總統去年十二月至吐瓦魯進行國是訪問，當時雙方承諾要持續深化雙邊關係。很高興今天上午見證臺吐雙邊簽署條約，這將為進一步強化及提升臺吐關係奠定法律基礎，兩國也將秉持團結、友誼及共同目標的精神，持續增進雙方人民的福祉。期盼臺吐邦誼永固，繁榮昌盛。

廣告 廣告

總統表示，今天兩國也簽署「臺吐多樣化漁業合作協定」，以及「臺吐運動交流合作意向書」。強化漁業合作是去年訪問吐瓦魯時，戴斐立總理特別關心的議題，他也非常重視，過去這段時間臺灣籌組考察團前往吐瓦魯，兩國成功凝聚共識，促成今天簽署協定，讓雙邊合作邁入全新階段。同時也期待加強運動人才的培育和交流，讓兩國透過運動一起走向世界。

戴斐立總理致詞時表示，去年賴總統訪問吐瓦魯國時，雙方承諾成立「臺吐菁英小組」以強化兩國夥伴關係，很高興在短短一年內就可以見證簽署「臺吐團結共榮條約」，這是兩國之間首次將雙邊合作關係奠基於法律架構之上，而不僅是政治承諾。戴斐立總理期盼，雙邊合作在「至親家人」原則上持續成長，共享命運、共擔責任與共創未來，同時尊重民主及法治原則，未來作為可信賴夥伴繼續攜手前行。